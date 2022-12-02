Житель Бурятии с 500-тысячным долгом по алиментам считал его погашенным

Списываются ли долги по алиментам после наступления совершеннолетия детей? Закон трактует однозначно: факт достижения ребенком возраста 18 лет не отменяет накопленную задолженность. Однако, 40-летний житель Бурятии был уверен в обратном.Нерадивый отец должен был ежемесячно перечислять четверть своего заработка на содержание сына, но делал это нерегулярно. К 18-летию ребёнка долг по алиментам достиг 570 тысяч рублей.Возбудив исполнительное производство судебный пристав-исполнитель выяснил, что у должника имеется в собственности автомобиль. Поэтому среди прочих мер принудительного исполнения сотрудник службы судебных приставов вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.Мужчина, решив продать авто, был очень удивлен, что не смог снять его с учета, и за ответом сам пришел к судебным приставам. Должнику объяснили почему в отношении его возбуждено исполнительное производство, указали на сумму долга и предупредили об административной и уголовной ответственности за задолженность по алиментам. Через три дня должник выплатил всю сумму долга.Фото: r03.fssp.gov.ru