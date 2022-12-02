Общество 02.12.2022 в 16:35

Более 80 жителей Бурятии умерли от отравления алкоголем с начала года

Самые массовые случаи отравлений пришлись на начало года
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Текст: Константин Воронов
Более 80 жителей Бурятии умерли от отравления алкоголем с начала года
За 9 месяцев этого года в Бурятии зарегистрировано 157 отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 54,7% - со смертельным исходом. Такие данные привело сегодня Управление Роспотребнадзора.

«Мероприятия по снижению количества отравлений спиртосодержащей продукцией обсуждены на Координационном совещании правительства РБ по обеспечению правопорядка, заседаниях Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Надзор за соблюдением законодательства в сфере снижения злоупотребления алкогольной продукции, профилактике алкоголизма, учета острых отравлений алкоголем и его суррогатами продолжается», - заявили в ведомстве.

Напомним, самые массовые отравления произошли в начале этого года. Так, в январе в селе Тапхар употребления неизвестной жидкости умерли три человека, еще трое оказались в больнице. В феврале после отравления суррогатным алкоголем скончались сразу четверо жителей села Мостовка.

За предыдущий 2021 год в Бурятии было зарегистрировано более 190 случаев отравлений спиртосодержащими жидкостями, из них более половины – со смертельным исходом.

Фото: «Номер один»
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