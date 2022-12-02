Жительница Бурятии взыскала с горно-рудной полмиллиона рублей

Жительница Бурятии обратилась в суд с просьбой взыскать с одной из горно-рудных компаний, находящихся в Якутии, компенсацию морального вреда в размере трех млн рублей. Исковые требования она мотивировала тем, что ее родной брат, выполняя трудовые обязанности, в 2017 году погиб в результате несчастного случая на производстве.

Смерть мужчины наступила от сочетанной тупой травмы головы и грудной клетки с повреждением костей свода черепа справа, вещества головного мозга правового полушария, с кровоизлиянием в желудочки головного мозга, кровоизлиянием в оба легких в результате удара обрушившейся рудной массы в шахте.

Погибший не был женат, детей не имел. В ближайшее время у него была запланирована свадьба. Гибель брата причинила истцу неимоверные нравственные страдания. Погибший был исключительно положительным человеком и характеризовался как жизнерадостный, отзывчивый, трудолюбивый и добрый человек», - следует из материалов дела.

Причиной несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ со стороны ответственных работников горно-рудной компании, выразившаяся в низком уровне осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ со стороны руководителей и специалистов. Работник выполнял работы без паспорта крепления и управления кровлей, не осмотрел перед выполнением работ горную выработку на предмет безопасного производства работ в ней, находился под незакрепленной кровлей выработкой.

Ранее компания выплатила компенсацию за смерть сотрудника трем другим его родственникам.

Суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению частично и постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.





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