В Бичуре прошла спартакиада на призы главы района Василия Смолина

Победителем спартакиады на призы главы района Василия Смолина стала команда районного ФСК «Планета спорта». На втором месте – отдел МВД в Бичурском районе. Бронзу завоевала Бичурская ДЮСШ.







Команды администрации, полиции и других организаций Бичурского района показали свое мастерство и слаженность в волейболе и перетягивании каната, меткость – в дартсе, силу – в армрестлинге, рывке гири и отжимании, ловкость и гибкость – в прыжках в длину с места и гимнастических упражнениях.