Общество 06.12.2022 в 17:02
В Бурятии на видео засняли, как лосиха с лосенком спугнули волка
Видео: дикие животные приблизились к объективу фотоловушки
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в ФБГУ «Заповедное Подлеморье» поделились уникальными кадрами. В объектив одной из фотоловушек, установленных в лесах Забайкальского национального парка, по очереди попало несколько диких зверей: косуля, лоси, волк и медведь. При этом, специалисты засняли удивительную сцену: дикая лосиха вместе с лосенком встретились с волком.
«Фотоловушки в лесах Подлеморья не скучают: то косуля придёт на солонец, то лосиха с лосёнком прогонят серого волка, а случается, что и хозяин тайги – медведь – проходит по следам грибника. Во время съёмок ни одна бабушка не пострадала», - комментируют видео в «Заповедном Подлеморье».
Фото: скриншот из видео
Видео: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"