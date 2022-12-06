В Бурятии на видео засняли, как лосиха с лосенком спугнули волка

Сегодня в ФБГУ «Заповедное Подлеморье» поделились уникальными кадрами. В объектив одной из фотоловушек, установленных в лесах Забайкальского национального парка, по очереди попало несколько диких зверей: косуля, лоси, волк и медведь. При этом, специалисты засняли удивительную сцену: дикая лосиха вместе с лосенком встретились с волком.

«Фотоловушки в лесах Подлеморья не скучают: то косуля придёт на солонец, то лосиха с лосёнком прогонят серого волка, а случается, что и хозяин тайги – медведь – проходит по следам грибника. Во время съёмок ни одна бабушка не пострадала», - комментируют видео в «Заповедном Подлеморье».

Фото: скриншот из видеоВидео: ФГБУ "Заповедное Подлеморье"