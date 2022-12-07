Общество 07.12.2022 в 06:00
В Улан-Удэ завершился скандал вокруг объекта на полмиллиарда рублей
Строящиеся для переселенцев многоэтажки едва не признали самоволками
Текст: Петр Санжиев
Суд в Улан-Удэ вынес решение по поводу перспектив сноса комплекса из нескольких многоквартирных домов, который строится в мкр. Зеленый (Железнодорожный район города) за счет бюджетных средств. Рассматривался иск комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ. Проблема была в том, что строения возводились без нужных разрешений. Однако, как выяснилось, столь очевидное требование закона иногда можно и проигнорировать.
Вот так и живем, господа…
Возводимые неказистые трехэтажные дома, где не предусмотрены даже балконы, не то что не производят впечатление продвинутого и современного жилья XXI века, но и строились с нарушением закона.
Жить там суждено улан-удэнским переселенцам из аварийного, ветхого жилья. Покинув прежние жилища, люди переедут вот в эти дома-«коробки» с плоскими (а не скатными) крышами.
Под застройку власти отдали обширный земельный участок площадью почти 17,5 тыс. квадратных метров. Застройщиком и техническим заказчиком домов стал «Улан-Удэстройзаказчик». А генподрядчиком - ООО «РостИнвестСтрой». Основной этап стройки шел в атмосфере наглого и скандального попирания российского законодательства – на строительный объект не были оформлены все необходимые документы, но этаж вырастал за этажом.
Такой стиль работы привлек внимание активистов бурятского ОНФ (к ним стали поступать жалобы), которые не раз выезжали на стройку, в том числе вместе с будущими жильцами, которым было очень интересно, что творится на стройплощадке. «Номер один» писал об этой вопиющей ситуации.
Контролирующие органы тоже не стояли в стороне.
Так, в ноябре прошлого года состоялась проверка Госстройжилнадзора, в ходе которой были задокументированы факты нарушения градостроительных и строительных норм и правил. По результатам проверки составлены протоколы в отношении заказчика, выдано предписание с запретом на продолжение строительства до получения застройщиком нужных документов. На ответственных лиц застройщика и генподрядчика наложили штрафы.
Как помнят постоянные читатели «Номер один», после «окрика» контролеров стройка вовсе не замерла.
17 января 2022 года руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк сообщил бурятскому ОНФ: «При визуальном осмотре объекта 23 декабря 2021 года установлено, что в нарушение указанного запрета генеральный подрядчик ООО «РостИнвестСтрой» продолжает выполнение работ на объекте капитального строительства». Одновременно руководитель отметил, что «генподрядчик ООО «РостИнвестСтрой» не выполняет в полном объеме требуемые мероприятия по контролю при строительстве объекта».
«Улан-Удэстройзаказчик» смотрел на строительный беспредел сквозь пальцы.
О дикой ситуации Госстройжилнадзор уведомил муниципальные власти - комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ. Чиновники встревожились. Рассмотрев уведомление, комитет вынес заключение, в котором указал, что разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию, другая документация на объект не выдавались, проектно-сметная или иная документация отсутствует. Комитет подал в суд.
Все эти обстоятельства установил упомянутый в начале статьи суд. Они имели значение, когда рассматривалось дело.
Муниципалы «грызутся» меж собой
Комитет по архитектуре и градостроительству ходатайствовал о признании строящегося в мкр. Зеленый комплекса трехэтажек самовольной постройкой. И, соответственно, об обязании ответчика («Улан-Удэстройзаказчик») провести снос самоволки (либо об обязании привести таки стройку в соответствие с установленными в России требованиями).
Это было, честно, говоря, печальное зрелище – публичное разбирательство между двумя муниципальными организациями. Ведь «Улан-Удэстройзаказчик» имеет статус муниципального учреждения.
Будем считать это одним из самых дорогостоящих судебных процессов нынешнего года. Коль на строительство и присоединение объекта к инженерным сетям бюджет ассигновал более полумиллиарда рублей, представляете, что началось бы, если бы Фемида постановила все снести? Полагаем, кроме гигантской кучи строительного мусора, возник бы ряд уголовных дел.
К счастью, суперликвидации не будет.
Касаемо суда отметим следующее. Иск был в суде еще в феврале 2022 года. Но сначала его по техническим причинам оставили без движения – оказалось, что в канцелярию суда не поступило доказательство того, что копия иска с прилагающимися документами была направлена в адрес ответчика.
К производству иск приняли в начале марта. В ходе суда шесть раз откладывались заседания. И вот 28 ноября появилось подробное решение Фемиды, которым в удовлетворении иска было отказано. Вердикт был ожидаем. Пока шел процесс, ответчик оформил нужные документы.
«Суд пришел к выводу об отсутствии оснований, при наличии которых спорная постройка может быть признана самовольной», - подытожила бурятская Фемида.
Контракт между «Улан-Удэстройзаказчиком» и ООО «РостИнвестСтрой» был заключен 2 сентября 2021 года. Учитывая, что Госстройжилнадзор выявил нарушения на объекте в ноябре, мы видим, как закон начали нарушать, когда на контракте еще не высохли чернила, образно говоря.
Ну а разрешение на строительство в мкр. Зеленый комплекса многоквартирных домов для «аварийщиков» было выдано только 30 сентября 2022 года, на финише стройки. То есть практически все строительство объекта (повторим, на него бюджет дал более полумиллиарда рублей) прошло в незаконном, «пиратском» режиме, который возмутил муниципальный комитет по архитектуре.
В ходе этой грустной истории Госстройжилнадзор составил в отношении «Улан-Удэстройзаказчика» протокол об административном правонарушении и передал в суд (вместе с заявлением о привлечении учреждения к административной ответственности).
Оказалось, что срок давности привлечения к ответственности истек 30 августа 2022 года. А с заявлением о привлечении к административной ответственности Госстройжилнадзор обратился в суд почему-то 7 сентября 2022 года. Через недельку после истечения срока привлечения к административной ответственности. «Номер один» про эту странную промашку тоже писал.
В общем, итог истории таков: виноватых нет, наказание никто не понесет. А значит, напрашивается вывод: в Бурятии можно строить самоволки за сотни миллионов рублей абсолютно бесконтрольно, не заморачиваясь с бумажками и прочими требованиями законодательства. А когда разные ведомства начнут возмущаться, можно быстренько на финише проекта состряпать разрешение и выйти сухим из воды.
С таким подходом к освоению бюджетных средств, основанным на игнорировании правил, прописанных в законе, немудрено, что многие государственные стройки в итоге оказываются разваливающимися, никому ненужными строениями. Как это было, к примеру, с «сиротскими домиками» в Сотниково или Кяхте. Чем закончится этот проект, пока непонятно, но начало у него, прямо скажем, не слишком воодушевляющее.
Фото: «Номер один»
Вот так и живем, господа…
Возводимые неказистые трехэтажные дома, где не предусмотрены даже балконы, не то что не производят впечатление продвинутого и современного жилья XXI века, но и строились с нарушением закона.
Жить там суждено улан-удэнским переселенцам из аварийного, ветхого жилья. Покинув прежние жилища, люди переедут вот в эти дома-«коробки» с плоскими (а не скатными) крышами.
Под застройку власти отдали обширный земельный участок площадью почти 17,5 тыс. квадратных метров. Застройщиком и техническим заказчиком домов стал «Улан-Удэстройзаказчик». А генподрядчиком - ООО «РостИнвестСтрой». Основной этап стройки шел в атмосфере наглого и скандального попирания российского законодательства – на строительный объект не были оформлены все необходимые документы, но этаж вырастал за этажом.
Такой стиль работы привлек внимание активистов бурятского ОНФ (к ним стали поступать жалобы), которые не раз выезжали на стройку, в том числе вместе с будущими жильцами, которым было очень интересно, что творится на стройплощадке. «Номер один» писал об этой вопиющей ситуации.
Контролирующие органы тоже не стояли в стороне.
Так, в ноябре прошлого года состоялась проверка Госстройжилнадзора, в ходе которой были задокументированы факты нарушения градостроительных и строительных норм и правил. По результатам проверки составлены протоколы в отношении заказчика, выдано предписание с запретом на продолжение строительства до получения застройщиком нужных документов. На ответственных лиц застройщика и генподрядчика наложили штрафы.
Как помнят постоянные читатели «Номер один», после «окрика» контролеров стройка вовсе не замерла.
17 января 2022 года руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк сообщил бурятскому ОНФ: «При визуальном осмотре объекта 23 декабря 2021 года установлено, что в нарушение указанного запрета генеральный подрядчик ООО «РостИнвестСтрой» продолжает выполнение работ на объекте капитального строительства». Одновременно руководитель отметил, что «генподрядчик ООО «РостИнвестСтрой» не выполняет в полном объеме требуемые мероприятия по контролю при строительстве объекта».
«Улан-Удэстройзаказчик» смотрел на строительный беспредел сквозь пальцы.
О дикой ситуации Госстройжилнадзор уведомил муниципальные власти - комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ. Чиновники встревожились. Рассмотрев уведомление, комитет вынес заключение, в котором указал, что разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию, другая документация на объект не выдавались, проектно-сметная или иная документация отсутствует. Комитет подал в суд.
Все эти обстоятельства установил упомянутый в начале статьи суд. Они имели значение, когда рассматривалось дело.
Муниципалы «грызутся» меж собой
Комитет по архитектуре и градостроительству ходатайствовал о признании строящегося в мкр. Зеленый комплекса трехэтажек самовольной постройкой. И, соответственно, об обязании ответчика («Улан-Удэстройзаказчик») провести снос самоволки (либо об обязании привести таки стройку в соответствие с установленными в России требованиями).
Это было, честно, говоря, печальное зрелище – публичное разбирательство между двумя муниципальными организациями. Ведь «Улан-Удэстройзаказчик» имеет статус муниципального учреждения.
Будем считать это одним из самых дорогостоящих судебных процессов нынешнего года. Коль на строительство и присоединение объекта к инженерным сетям бюджет ассигновал более полумиллиарда рублей, представляете, что началось бы, если бы Фемида постановила все снести? Полагаем, кроме гигантской кучи строительного мусора, возник бы ряд уголовных дел.
К счастью, суперликвидации не будет.
Касаемо суда отметим следующее. Иск был в суде еще в феврале 2022 года. Но сначала его по техническим причинам оставили без движения – оказалось, что в канцелярию суда не поступило доказательство того, что копия иска с прилагающимися документами была направлена в адрес ответчика.
К производству иск приняли в начале марта. В ходе суда шесть раз откладывались заседания. И вот 28 ноября появилось подробное решение Фемиды, которым в удовлетворении иска было отказано. Вердикт был ожидаем. Пока шел процесс, ответчик оформил нужные документы.
«Суд пришел к выводу об отсутствии оснований, при наличии которых спорная постройка может быть признана самовольной», - подытожила бурятская Фемида.
Контракт между «Улан-Удэстройзаказчиком» и ООО «РостИнвестСтрой» был заключен 2 сентября 2021 года. Учитывая, что Госстройжилнадзор выявил нарушения на объекте в ноябре, мы видим, как закон начали нарушать, когда на контракте еще не высохли чернила, образно говоря.
Ну а разрешение на строительство в мкр. Зеленый комплекса многоквартирных домов для «аварийщиков» было выдано только 30 сентября 2022 года, на финише стройки. То есть практически все строительство объекта (повторим, на него бюджет дал более полумиллиарда рублей) прошло в незаконном, «пиратском» режиме, который возмутил муниципальный комитет по архитектуре.
В ходе этой грустной истории Госстройжилнадзор составил в отношении «Улан-Удэстройзаказчика» протокол об административном правонарушении и передал в суд (вместе с заявлением о привлечении учреждения к административной ответственности).
Оказалось, что срок давности привлечения к ответственности истек 30 августа 2022 года. А с заявлением о привлечении к административной ответственности Госстройжилнадзор обратился в суд почему-то 7 сентября 2022 года. Через недельку после истечения срока привлечения к административной ответственности. «Номер один» про эту странную промашку тоже писал.
В общем, итог истории таков: виноватых нет, наказание никто не понесет. А значит, напрашивается вывод: в Бурятии можно строить самоволки за сотни миллионов рублей абсолютно бесконтрольно, не заморачиваясь с бумажками и прочими требованиями законодательства. А когда разные ведомства начнут возмущаться, можно быстренько на финише проекта состряпать разрешение и выйти сухим из воды.
С таким подходом к освоению бюджетных средств, основанным на игнорировании правил, прописанных в законе, немудрено, что многие государственные стройки в итоге оказываются разваливающимися, никому ненужными строениями. Как это было, к примеру, с «сиротскими домиками» в Сотниково или Кяхте. Чем закончится этот проект, пока непонятно, но начало у него, прямо скажем, не слишком воодушевляющее.
Фото: «Номер один»
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