В Бурятии ученые вузов усовершенствовали фильтр для малых котельных и домашних печей

В Бурятии ученые ВСГУТУ и Бурятской государственной сельхозакадемии улучшили устройство для очистки дымовых газов печных систем отопления и малых котельных. Они изготовили модель, которая уменьшит дымовые выбросы до 50%, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.Устройство для очистки дымовых газов, как и предыдущие модели, устанавливается на конец ствола дымовой трубы. Принципиальным отличием новой модели является повышение эффективности очистки дымовых газов от пылевидных взвесей в виде сажи.«Устройство снижает выбросы мелкодисперсной сажи на 50% за счёт ввода в горячий поток дымовых газов холодного воздуха из окружающей атмосферы, который имеет большую плотность и инерцию», - отметила преподаватель БГСХА Анна Коновалова.«Новая конструкция учитывает опыт предыдущих шести разработок. Теперь конденсат, образующийся от разницы температур, не намерзает на внутренние элементы устройства. Это достигается при помощи комплекса из циклонного фильтра и предварительной ступени. Предлагаемое устройство обеспечивает высокую энергетическую и экологическую эффективность очистки дымовых газов от аэрозолей, содержащих мелкодисперсные частицы. При этом энергозатраты остаются умеренными и снижается температурный износ деталей», - рассказал доцент кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования» ВСГУТУ, кандидат технических наук Виктор Коновалов.Отметим, что усовершенствованная конструкция создана и испытана с участием студентов второго курса машиностроительного факультета ВСГУТУ, которые состоят в конструкторско-технологическом бюро кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования».Работа над данным проектом началась с июля 2019 года, когда Бурятии Алексей Цыденов поддержал изготовление прототипа устройства для очистки дымовых газов печных систем отопления частного сектора в Улан-Удэ. Позднее в 2020 году проект получил поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта по программе «Умник» и софинансирование министерства промышленности и торговли Бурятии.Напомним, что Улан-Удэ ежегодно страдает от выхлопов с труб частного сектора, отапливаемого углём и дровами. В начале ноября по данным Бурпогода число микрочастиц PM-2,5 в атмосферном воздухе Улан-Удэ в три раза превысило норму! Регулярно превышаются в воздухе столицы Бурятии и показатели по токсичному бензопирену.В июле этого года Улан-Удэ стал участником федерального проекта «Чистый воздух». Цель проекта – в первую очередь, снижение выбросов опасных веществ в атмосферу. Для решения проблемы грязного воздуха применяется комплексный подход. Среди путей решения проблемы: модернизация электросетевого хозяйства, чтобы частные дома в будущем перешли на электроотопление, применение инновационных фильтров на муниципальных котельных, использование бездымного топлива, газификация.Всего в Улан-Удэ расположены 33 муниципальные котельные и свыше 2000 автономных источников теплоснабжения юридических лиц. В ноябре минприроды России начинает работы в Бурятии по программе «Чистый воздух». Ключевыми периодами реализациями федерального проекта по-прежнему остаются 2023–2024 годы.Фото: esstu.ru