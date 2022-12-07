Общество 07.12.2022 в 10:00

Осторожно, досуг!

О том, что в Улан-Удэ уже не продохнуть от так называемых «наливаек», известно давно
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Текст: Номер один
Осторожно, досуг!

Жители не раз пытались донести эту проблему до властей, но те лишь разводят руками: мол, ничего поделать нельзя. Так если нельзя бороться, может, начать использовать? В просветительских целях, так сказать. 

 Очередной пост о засилье алкомаркетов в столице Бурятии был опубликован недавно в соцсетях.

 «Нам не нужны на каждом углу алкомаркеты, не нужно, чтобы школьники возле них стояли и просили взрослых купить им алкоголь,  не нужно еще больше пьющее население,   не нужно, чтобы у людей было больше возможностей покупать дешевый алкоголь. Нам другое надо - еду качественную и дешевую, стройматериалы по низким ценам», - написал неизвестный.

 Как известно, выгнать частный бизнес власти не могут. Да и бесполезно: пьющий контингент найдет способ разжиться спиртным, только оно будет еще и подпольным, а значит опасным.

 Поэтому мы предлагаем альтернативу: нужно использовать алкомаркеты. Например, продавать алкоголь только тем, кто решит задачу по геометрии. Внутри заведений повесить телевизоры и крутить развивающие научные программы. Да много всего полезного можно придумать, используя наводнившие столицу алкомаркеты!

 Конечно же, это все шутки и с проблемой алкоголя нужно действительно серьезно разбираться, ведь он каждый день становится причиной множества трагедий

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