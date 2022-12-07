Осторожно, досуг!

Жители не раз пытались донести эту проблему до властей, но те лишь разводят руками: мол, ничего поделать нельзя. Так если нельзя бороться, может, начать использовать? В просветительских целях, так сказать.

Очередной пост о засилье алкомаркетов в столице Бурятии был опубликован недавно в соцсетях.

«Нам не нужны на каждом углу алкомаркеты, не нужно, чтобы школьники возле них стояли и просили взрослых купить им алкоголь, не нужно еще больше пьющее население, не нужно, чтобы у людей было больше возможностей покупать дешевый алкоголь. Нам другое надо - еду качественную и дешевую, стройматериалы по низким ценам», - написал неизвестный.

Как известно, выгнать частный бизнес власти не могут. Да и бесполезно: пьющий контингент найдет способ разжиться спиртным, только оно будет еще и подпольным, а значит опасным.

Поэтому мы предлагаем альтернативу: нужно использовать алкомаркеты. Например, продавать алкоголь только тем, кто решит задачу по геометрии. Внутри заведений повесить телевизоры и крутить развивающие научные программы. Да много всего полезного можно придумать, используя наводнившие столицу алкомаркеты!

Конечно же, это все шутки и с проблемой алкоголя нужно действительно серьезно разбираться, ведь он каждый день становится причиной множества трагедий