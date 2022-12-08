Приостановка кредитных выплат мобилизованным

Вопрос: «Здравствуйте. Моего мужа мобилизовали в сентябре. Но у нас есть два кредита, которые теперь вынуждена оплачивать я одна. Слышала, что мобилизованные граждане и члены их семьи вправе приостановить выплаты по потребительским кредитам (займам) в период мобилизации, так ли это?»

Отвечает помощник прокурора Советского района города Улан-Удэ Булат Малахиров:

- 7 октября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон позволяет мобилизованным гражданам, в том числе обладающим статусом индивидуального предпринимателя, а также членам их семей приостановить исполнение обязательств по потребительским кредитам (займам). Заемщик вправе не платить по кредиту в течение периода мобилизации и еще 30 дней после ее завершения. В данный льготный период входит и время нахождения мобилизованного на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции.

Для получения льготного периода заемщику (мобилизованному или члену его семьи) необходимо не позднее 31 декабря 2023 года направить соответствующее требование кредитору (кредитная организация или некредитная финансовая организация, в которой взят кредит).

Заявить о приостановке заемщик вправе следующими способами:

- способом, который предусмотрели в договоре для взаимодействия контрагентов;

- по мобильной связи, если кредитор раскрыл свой номер телефона заемщику.

Вместе с требованием можно приложить документы, подтверждающие участия в военной спецоперации.

Кредитор должен рассмотреть требование не позднее 10 дней. В случае удовлетворения кредитная организация уведомит заемщика об изменении договора».