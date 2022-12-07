Общество 07.12.2022 в 16:11
В Бурятии наступление Нового года по лунному календарю отметят 21 февраля 2023 года
Согласно республиканскому закону о праздничных днях и памятных датах, день объявлен выходным
Текст: Номер один
В Бурятии выxoдным днем пo cлyчaю праздника Белого месяца Caгaaлгaнa и наступления Нового года по лунному календарю объявлено 21 февраля 2023 года. Укaз об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на портале нормативных актов.
Решение принято на основании республиканского закона и праздничных днях и памятных датах. Дата наступления Нового года по лунному календарю является плавающей и исчисляется буддийскими астрологами ежегодно.
Фото: egov-buryatia.ru
Решение принято на основании республиканского закона и праздничных днях и памятных датах. Дата наступления Нового года по лунному календарю является плавающей и исчисляется буддийскими астрологами ежегодно.
Фото: egov-buryatia.ru