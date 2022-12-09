Общество 09.12.2022 в 11:52

Иркутяне устали от майнеров

«Столица русского майнинга» за дифференцированный тариф на электроэнергию
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Текст: Номер один
Иркутяне устали от майнеров
Каждый второй опрошенный иркутянин поддержал предложение ввести в регионе дифференцированные тарифы на электроэнергию как меру пресечения майнинга. Главный ожидаемый эффект — более разумное энергопотребление, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

ВЦИОМ представил данные исследования, проведенного по заказу фонда «Центр развития региональной политики», об отношении иркутян к введению дифференцированных тарифов на электроэнергию в связи с широко распространившейся в регионе практики частного майнинга криптовалюты. Этот бизнес сопряжен с повышенным расходом электроэнергии.

В целом информированность о майнинге в регионе высокая: 34% иркутян декларируют, что хорошо знают о производстве криптовалюты, каждый второй имеет общее представление об этом явлении (47%). В целом тема интересна 16% осведомленных иркутян. В группе знающих также превалирует мнение о негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% полагают, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.

Более половины опрошенных жителей Иркутска в той или иной степени поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга (53%). Против этой меры выступили 35%, затруднился с ответом каждый восьмой (12%). Для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением респонденты в среднем готовы признать расходы свыше 2 097 кВт/час, для частного дома — 8 478 кВт/час.

В числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%).

Майнинг, также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения. Такие вычисления используются алгоритмами криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.

Фото: unsplash.com
Теги
майнинг электроэнергия тариф Иркутск

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