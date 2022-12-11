В Улан-Удэ миллионерша ищет мужа

Необычный баннер, появившийся в столице Бурятии, тут же стал активно обсуждаться в СМИ и в социальных сетях. Об этом написали даже в британском издании Daily Star (ежедневная бульварная газета, которая выходит в Соединенном Королевстве с 1978 года). Отношение к этому у горожан разное: кто-то считает, что это просто самореклама с целью привлечения внимания к блогу, кто-то жалеет девушку, а кто-то активно поддерживает. Что подвигло ее пойти на такой шаг, нам рассказала сама Мария Молонова - автор этого любопытного эксперимента.26-летняя Мария Молонова уверяет, что сделала себя сама. За восемь лет ведения блога на платформе, принадлежащей экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ, у нее сейчас 22,5 тыс. подписчиков. Благодаря чему ей удалось самостоятельно заработать на квартиру и машину. К тому же она одна воспитывает двоих детей.Профессия и вид заработка у Марии так же креативны, как и способ поиска мужчины своей мечты.- У меня вся работа в онлайне. Профессия называется «менеджер блогера». Я занимаюсь продвижением крупных инстаграм-блогеров. То есть продвигаю их и зарабатываю на этом деньги. В целом я финансово очень грамотный человек, даже имею инвестиции.Успех и тысячи поклонников пришли не сразу. Прежде чем добиться результата, пришлось изрядно попотеть.- Я занимаюсь своим блогом почти восемь лет. Сильно его никогда не раскручивала, потому что пиарю других, а на себя времени не хватает. Аудитория у меня собралась в основном еще до развода. А так как у меня двое детей, то в основном это молодые мамы, у которых много проблем как в личной жизни, так и в финансах. Это сейчас я обучаю пиару. Но раньше даже проводила марафоны по пилатесу и устраивала спортивные курсы за 500 рублей. Уже потом полностью ушла во фриланс, так сказать.Имея большую аудиторию фолловеров, семейный очаг Марии Молоновой оставляет желать лучшего. Несмотря на финансовую независимость, двух прекрасных детей, с любовью у Марии как-то не задалось. С бывшим мужем была знакома со школы, рано родила. Первого ребенка - в 16 лет, второго - к 17 годам.- В мои 18 мы поженились, около трех лет находились в официальном браке. Потом его расторгли, но еще долгое время были вместе. Пытались что-то исправить. В целом история растянулась на девять лет. Разрыв был тяжелый, он меня избивал.Стремление найти настоящую любовь даже подвигло Марию попытаться принять участие во всероссийском телевизионном проекте «Холостяк». Где одинокие завидные мужчины ищут спутницу своей жизни.- Я заполнила и отправила туда анкету, но меня не взяли. Уже потом написали с телеканала «Пятница», звали в какой-то другой проект. Что-то про девушек с трудностями, они все ведут разгульный образ жизни, и их меняют. В общем, совершенно другая направленность. Если «Холостяк» про отношения, то там было про девочек не очень хорошего образа жизни. Я даже прошла отбор, было прикольно проверить свои силы. Записывала видео, и дошло до того, что меня пригласили в Москву, но я не полетела, потому что посчитала, что это все-таки история не про меня.Порой действительно нелегко среди множества мужчин найти того самого принца на белом коне. Особенно если на это из-за работы элементарно не хватает ни сил, ни времени. До баннера в центре города Мария пробовала и другие способы.- Использовала различные приложения для знакомств, такие как Tinder или Badoo. Но найти того самого мужчину, чтобы построить полноценные серьезные отношения, у меня не получилось. А не так давно я узнала, что из-за известных политических событий все приложения для знакомств покинули российский рынок. И у меня встал вопрос. А где теперь знакомиться с мужчинами?Критику и насмешки Молонова воспринимает достойно.- На самом деле, так как я в блогинге достаточно давно, на всякий хейт внимания не обращаю. В пиаре не вижу ничего плохого, в рекламе тоже. Когда пишут, что это очередная реклама меня и прочее, ну, наверное, просто завидуют. Я все это сделала не для рекламы, просто хочу хороших отношений.На момент нашей беседы с Марией на объявление откликнулось всего шесть человек.Несмотря на яркую и привлекательную внешность, девушку обошла участь многих. Низкосортных комплиментов и непристойных фотографий не попадалось.- На удивление, может, я себя так позиционирую, но нет такого, чтобы мужчины как-то неуважительно писали мне в директ. Такое бывало только на сайтах знакомств, потому что там и контингент порой соответствующий. Самое мое нелюбимое, это когда пишут что-то про тело. Какая красивая попа или что-то такое. Для меня это сразу «нет». После баннера стали писать. Но пока я не вижу кого-то, с кем хотела бы познакомиться. Потому что пишут с каких-то полузакрытых страниц без аватарок. Я понимаю, у многих мужчин в принципе такие страницы. Но также понимаю, что тут нужно очень аккуратно действовать, чтобы маньяк какой-нибудь не попался. За свою безопасность я переживаю и слежу за ней. А все сообщения в духе: «я тот, кого вы искали» для меня не очень интересны, звучат несерьезно.Что касается более привычных способов знакомств, например в кафе, то этот способ Марии не подходит, поскольку, по ее словам, она достаточно занятой человек и редко бывает в публичных местах.- Отношений я хочу, но порой возможности знакомиться нет. Так, собственно, и пришла мысль повесить баннер, чтобы он охватил по возможности как можно больше людей в городе. Я прекрасно понимаю, что многие сейчас расценивают это как шутку, прикол. Но на самом деле не хотелось бы, чтобы это так воспринимали. Если получится так креативно найти мужчину, буду очень рада. Сидеть и ждать же, когда меня кто-то заметит и напишет, не хочется. Время идет, я не молодею.Мария Молонова рассказала, что самой большой трудностью в активном поиске нового мужа является слабохарактерность многих мужчин.- Не могу встретить мужчину сильнее себя морально. Я сама по себе очень сильный человек, развивающийся, финансово грамотный. Ходила и к психологам, и к коучам. Из-за того, что рано родила, повзрослела рано. Много обучаюсь. А мужчины мне попадаются, которые почему-то не хотят этого делать, и они обычно финансово намного ниже меня по уровню. Деньги не самое главное, но из-за разницы возникают проблемы в отношениях, они начинают тянуть меня вниз и мы обычно расходимся. У меня даже такой стереотип сложился, что сильных мужчин нет. Я бы хотела походить на свидания с настоящими мужчинами. Посмотреть на них, кто они, и есть ли такие вообще. Особенно в нашем городе.Именно поэтому в анкете для тех, кто захочет попробоваться на роль будущего мужа, так много провокационных вопросов. В том числе касающихся сепарации от родителей.- У меня был молодой человек, и он ну уж очень зависел от мамы. Уровень дохода, как ни крути, все-таки одинаковый должен быть. И, самое главное, нужен уверенный в себе, потому что рядом со мной неуверенных мужчин хватает.Многие женщины мечтают выйти замуж за миллионера. Но, по мнению Марии, это не всегда является хорошим способом и удачной партией.- Мне нужен обеспеченный. На самом деле миллионер это не тот, кто получает миллионы. Это тот, кто умеет правильно управлять деньгами. Элементарно без долгов и кредитов. Надо уметь держать накопления, активы. Я, когда-то имея всего 20 тыс. рублей, уже тогда откладывала, инвестировала. Очень важно, чтобы молодой человек, зарабатывая даже немного, мог расти и имел желание становиться лучше. Готов принимать информацию, обучаться, развиваться, это же очень круто. Повторюсь, мне молодые люди попадались такие, кто не хотел развиваться. Сами деньги — это не главное. Их всегда можно заработать.Глядя на баннер, можно подумать, что публику ожидает телевизионное шоу. Очередной проект о любви и ее поиске. Впрочем, Мария уверяет, что изначально задумка была другая. Хотя транслировать процесс отбора в своем блоге она все же намерена.- Честно, я разместила баннер и совершенно не ожидала такого большого внимания. Но в моей голове было так: «баннер», «анкета», «отбор парней для свиданий». Как на «Холостяке». Я вот так примерно хотела. В блоге да, буду отмечать это, рассказывать, как проходит все. Но как шоу не задумывала.Также девушка назвала несколько качеств, которые надеется встретить в своем будущем муже, и они, по ее мнению, на сегодня встречаются довольно редко.- Первое — это мужественность. Мужчины перестали быть мужчинами. Второе - уверенность в себе. Очень часто парни себя не любят. У меня много раз было такое, что стоишь с парнем, а он прямо говорит: «Я некрасивый, у меня комплексы, я неудачник». Это супер как отталкивает. И третье – способность на поступки. По моим наблюдениям, мужчины сейчас сильно расслабились. Они действительно перестали совершать поступки. Им кажется, что кругом девушки меркантильные, высокомерные, слишком требовательные, все плохо. Но вот если серьезно взглянуть, а что же вы такого особенного для нас делаете?Фото: скриншот видео