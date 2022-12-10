В Улан-Удэ 2023 год объявят Годом столетия республики

Депутаты Комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутаты поддержали инициативу администрации города об объявлении 2023 года Годом столетия Республики Бурятия.Соответствующее предложение на заседании внесла заместитель мэра Улан-Удэ и глава Комитета городской администрации по социальной молодёжной политике Светлана Трифонова. Столетие Бурятии предполагается отметить различными юбилейными мероприятиями, что будет способствовать гражданской консолидации и солидарности, уважению традициям.- Празднование будет масштабным, значимым общественно-культурным событием нашего города. Будем ждать план мероприятий, а на следующей сессии 21 декабря мы официально объявим 2023 год годом 100-летия республики, - прокомментировал депутат горсовета Денис Гармаев.Также на заседании депутаты заслушали отчеты Комитета по образованию и по социальной и молодёжной политике. В образовании некоторые проблемы еще сохраняются – это перенасыщение школ, дефицит мест в детсадах, недостаточный охват детей дополнительным образованием, слабая материально-техническая база в образовательных учреждениях.- К 2025 году планируется 100-процентый охват детей различными формами образования. Сейчас перед нами встает новая задача – охватить образованием детей в возрасте от двух месяцев. В 2023 году продолжится строительство детских садов. Новые дошкольные образовательные учреждения – в районе Мясокомбината, в ДНТ «Перспектива» и на Шишковке, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.Что касается школ, то с третьей сменой проблема в Улан-Удэ решена.Денис Гармаев напомнил, что следующий год на федеральном уровне значится как год педагога и наставника, и администрации Улан-Удэ следует уделить внимание и этой теме.Фото: egov-buryatia.ru