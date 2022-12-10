Общество 10.12.2022 в 10:54

В Улан-Удэ 2023 год объявят Годом столетия республики

С такой инициативой выступила администрация столицы Бурятии
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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ 2023 год объявят Годом столетия республики
Депутаты Комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутаты поддержали инициативу администрации города об объявлении 2023 года Годом столетия Республики Бурятия.

Соответствующее предложение на заседании внесла заместитель мэра Улан-Удэ и глава Комитета городской администрации по социальной молодёжной политике Светлана Трифонова. Столетие Бурятии предполагается отметить различными юбилейными мероприятиями, что будет способствовать гражданской консолидации и солидарности, уважению традициям.

- Празднование будет масштабным, значимым общественно-культурным событием нашего города. Будем ждать план мероприятий, а на следующей сессии 21 декабря мы официально объявим 2023 год годом 100-летия республики, - прокомментировал депутат горсовета  Денис Гармаев.

Также на заседании депутаты заслушали отчеты Комитета по образованию и по социальной и молодёжной политике. В образовании некоторые проблемы еще сохраняются – это перенасыщение школ, дефицит мест в детсадах, недостаточный охват детей дополнительным образованием, слабая материально-техническая база в образовательных учреждениях.

- К 2025 году планируется 100-процентый охват детей различными формами образования. Сейчас перед нами встает новая задача – охватить образованием детей в возрасте от двух месяцев. В 2023 году продолжится строительство детских садов. Новые дошкольные образовательные учреждения – в районе Мясокомбината, в ДНТ «Перспектива» и на Шишковке, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Что касается школ, то с третьей сменой проблема в Улан-Удэ решена.

Денис Гармаев напомнил, что следующий год на федеральном уровне значится как год педагога и наставника, и администрации Улан-Удэ следует уделить внимание и этой теме.

Фото: egov-buryatia.ru
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