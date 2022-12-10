В Бурятии СПК «Баян» расшил действующую молочно-товарную ферму на 200 голов

В Бурятии в Джидинском районе в СПК «Баян» запустили цех по переработке молока. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил сельчан с появлением производства натуральный полезной продукции. Это один из крупнейших грантовых проектов, реализованных в регионе, сообщили в пресс0службе правительства республики.Проект, реализуемый СПК «Баян», расширяет действующую молочно-товарную ферму на 200 голов. После его запуска общее поголовье в хозяйстве составит 400 коров. На ферме будет производиться до 900 тонн молока в год.«При создании подобных производств достигается сразу несколько целей. Первое, мы решаем вопрос продовольственной безопасности, обеспечение молочными продуктами жителей республики на уровне самодостаточности и самообеспечения. Вторая задача - это создание рабочих мест на селе, развитие сельского хозяйства, сохранение традиционного образа жизни, повышение качества жизни на селе. Также это развитие предпринимательской деятельности, развитие непосредственно молочно-товарного производства. Поэтому проект очень значим для нас, мы ещё столько средств поддержки не выдавали - на эту ферму выдан грант в размере 30 млн рублей, это в основном средства бюджета республики», - отметил Алексей Цыденов.В цехе установлена современная автоматизированная линия, позволяющая обеспечивать полный контроль технологического режима.«Когда было принято решение о приобретении этого предприятия, обратились к главе республики, в министерство сельского хозяйства, Алексей Самбуевич нас поддержал. Началась работа в рамках госпрограммы, был приобретён кормораздатчик, закуплено современное оборудование. Я думаю, что у нас только всё здесь начинается. При комплексной господдержке, которое даёт нам правительство республики, молочная отрасль в перспективе будет развиваться. Оборудование у нас отечественное, работаем в рамках импортозамещения», - рассказал учредитель СПК «Баян» Анатолий Баранов.В настоящее время на ферму завезено 150 коров, планируется довести стадо до ожидаемого количества 178 голов к началу лета. В целом же весь комплекс будет рассчитан на 450 голов. В перспективе у предприятия строительство телятника, родильного отделения, создание поливной системы для обеспечения производства собственной кормовой базы.В строительство вложено 67 млн рублей. Предприятию оказана господдержка по гранту «Семейная ферма». На ферме произведена реконструкция и обустройство помещений, закуплено современное доильное оборудование.«Я хочу отметить, что это пока что первая и единственная такая ферма. Применяются совсем иные технологии содержания: автоматический климат-контроль, регулирование температуры, регулирование влажности, также имеется специальная компьютерная программа, которая отслеживает состояние молочного стада, вплоть до индивидуальных показателей каждой коровы, какой у неё сегодня надой, какие корма необходимы, что нужно в кормлении поменять», - раскрыл особенности нового цеха зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев.В следующем году в Бурятии планируют открыть ещё четыре молочно-товарные фермы. Одна из них будет полностью роботизированная, отметил министр.Фото:egov-buryatia.ru