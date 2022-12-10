Общество 10.12.2022 в 19:03

В Бурятии к новогодним каникулам готовятся первоклашки старше 35 лет

В Бабушкинском доме-интернате открылась начальная школа для особенно нуждающихся в образовании
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В Бурятии к новогодним каникулам готовятся первоклашки старше 35 лет
В уходящем году привычная жизнь нескольких постояльцев Бабушкинского дома-интерната стала разнообразнее. По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования из 207 человек, постоянно проживающих в учреждении, одиннадцать попали в группу особенно нуждающихся в образовании, сообщает газета «Байкальские огни».

Все они ранее либо вообще не посещали школу, либо не смогли освоить образовательную программу. Специально для них в интернате организовали учебный класс, приобрели канцелярию, технику, учебные материалы. А 1 сентября первоклашки в возрасте от 35 до 65 лет сели за новые парты. Занятия у них ведёт учитель-дефектолог Селенгинской коррекционной школы Мария Бутакова.

Чтобы обучение было комфортным, учеников разделили на две подгруппы. Занятия ведутся в две смены по 3 часа в день. Мария Андреевна поясняет, что в силу заболеваний её ученикам бывает сложно запомнить пройденный материал. И чтобы занятия не прошли даром, каждому из них требуется уделить как можно больше внимания, а урок подкрепляется творческим заданием по пройденной теме.

Учебный план состоит из занятий по развитию речи, начальных навыков чтения, письма, математики, окружающего природного и социального мира. Но особым успехом пользуется предмет «Домоводство», на котором обучающиеся учатся готовить, выполнять самые простые навыки ведения домашнего хозяйства.

- Для меня главное, что ученикам нравится заниматься, - рассказывает Мария Андреевна. - Хотя, признаюсь, изначально казалось, что люди, которые более десяти лет проживают в интернате и подобной деятельности не имели, не смогут ежедневно посещать занятия и выполнять домашнее задание.
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Но всё оказалось с точностью наоборот. Взрослые ученики с радостью идут в учебный класс, ответственно относятся к урокам и каждый день рассказывают о них своим соседям. Это привело к тому, что желающих ходить на занятия становится всё больше, но вакантных мест, увы, не имеется. Быть может, через два года, когда у нынешней группы закончится курс обучения, появится возможность собрать новый класс. Но пока точной информации об этом нет.

...Впереди у взрослых первоклассников новогодние каникулы, а весной их, как и учеников обычных школ, ждет проверка знаний. Мария Андреевна уверена, что все без исключения справятся с этой задачей. Teм более, что буквально за три месяца её ученики добились определённых успехов.

- Неважно, какими особенностями обладает человек. Главное, чтобы каждый из нас владел хотя бы базовыми жизненными навыками, - подвела итог наша собеседница.

Фото: «Байкальские огни»
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