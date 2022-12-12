Общество 12.12.2022 в 12:04
Монголия создаст зону экотуризма на озере Хубсугул
Этот участок на границе Монголии с Россией - один из самых перспективных для развития туризма
Текст: Номер один
Монгольские власти завершили и утвердили генеральный план развития сомона (поселения) Ханх на берегу озера Хубсгул как зоны экотуризма у монголо-российской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МОНЦАМЭ.
Уникальность проекта заключается в том, что он впервые разрабатывался как генеральный план развития населенного пункта, расположенного на особо охраняемой природной территории. В сомоне Ханх проживают более 2 800 человек. Дорожная инфраструктура вокруг него развита слабо, поскольку 99% земель находятся под особой охраной.
Расстояние до российского пограничного пункта Монды составляет 23 км, что позволяет ежегодно привлекать на места отдыха у озера Хубсугул около 12 тыс российских туристов из приграничных регионов России.
План развития территории вокруг озера Хубсугул разработан в рамках кредитного соглашения между Монголией и Азиатским банком развития (АБР). Проект станет типовым планом туристического поселения и будет закончен до 2025 года.
Как сообщал «Номер один», озеро Хубсгул вошло во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО на 34-м заседании Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», проходившем в этом году в Париже с 13 по 17 июня. Новый статус позволит защитить озеро и 1,7 млн гектаров земли и получить необходимую поддержку от ЮНЕСКО для улучшения экосистемы, активизировав международное сотрудничество в целях сохранения чистоты озера Хубсгул.
Озеро Хубсгул - самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии, считающееся одним из примерно семнадцати древнейших озер в мире, возраст которого превышает 2 млн лет. Общий объем воды составляет 381 кубокилометров, это 0,4 проц от мировых запасов пресной воды. Хубсгул питается 46 реками, из которых только река Эгийн берет из него начало и впадает в реку Селенга и, далее, через 1 000 км, впадает в озеро Байкал. Национальный парк озера Хубсгул является частью переходной зоны между сибирской тайгой и центральноазиатской степью. В озере есть пять маленьких и больших островов, самый большой из которых называется Модон хой. Прозрачность воды в центре озера обеспечивает отличную видимость на глубине до 23 метров, именно поэтому его называют Голубой жемчужиной.
Трансграничные туристические маршруты Байкал-Хубсугул считаются одними из самых перспективных для развития туризма на приграничных территориях России и Монголии. Туроператор «Хан Тенгри», нацпарк Тункинский, муниципалитеты Тункинского района Бурятии, Слюдянского района Иркутской области уже участвуют в конкурсном отборе Ростуризма, сообщала пресс-служба правительства Бурятии.
«Наша цель - получить статус «Национального брендового маршрута». Помощь в подготовке заявки оказывают минтуризма Бурятии, туристский информационный центр «Байкал», - говорит Юлия Гармаева, руководитель «Хан Тенгри».
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Фото: montsame.mn
Уникальность проекта заключается в том, что он впервые разрабатывался как генеральный план развития населенного пункта, расположенного на особо охраняемой природной территории. В сомоне Ханх проживают более 2 800 человек. Дорожная инфраструктура вокруг него развита слабо, поскольку 99% земель находятся под особой охраной.
Расстояние до российского пограничного пункта Монды составляет 23 км, что позволяет ежегодно привлекать на места отдыха у озера Хубсугул около 12 тыс российских туристов из приграничных регионов России.
План развития территории вокруг озера Хубсугул разработан в рамках кредитного соглашения между Монголией и Азиатским банком развития (АБР). Проект станет типовым планом туристического поселения и будет закончен до 2025 года.
Как сообщал «Номер один», озеро Хубсгул вошло во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО на 34-м заседании Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», проходившем в этом году в Париже с 13 по 17 июня. Новый статус позволит защитить озеро и 1,7 млн гектаров земли и получить необходимую поддержку от ЮНЕСКО для улучшения экосистемы, активизировав международное сотрудничество в целях сохранения чистоты озера Хубсгул.
Озеро Хубсгул - самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии, считающееся одним из примерно семнадцати древнейших озер в мире, возраст которого превышает 2 млн лет. Общий объем воды составляет 381 кубокилометров, это 0,4 проц от мировых запасов пресной воды. Хубсгул питается 46 реками, из которых только река Эгийн берет из него начало и впадает в реку Селенга и, далее, через 1 000 км, впадает в озеро Байкал. Национальный парк озера Хубсгул является частью переходной зоны между сибирской тайгой и центральноазиатской степью. В озере есть пять маленьких и больших островов, самый большой из которых называется Модон хой. Прозрачность воды в центре озера обеспечивает отличную видимость на глубине до 23 метров, именно поэтому его называют Голубой жемчужиной.
Трансграничные туристические маршруты Байкал-Хубсугул считаются одними из самых перспективных для развития туризма на приграничных территориях России и Монголии. Туроператор «Хан Тенгри», нацпарк Тункинский, муниципалитеты Тункинского района Бурятии, Слюдянского района Иркутской области уже участвуют в конкурсном отборе Ростуризма, сообщала пресс-служба правительства Бурятии.
«Наша цель - получить статус «Национального брендового маршрута». Помощь в подготовке заявки оказывают минтуризма Бурятии, туристский информационный центр «Байкал», - говорит Юлия Гармаева, руководитель «Хан Тенгри».
.
Фото: montsame.mn