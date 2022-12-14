Общество 14.12.2022 в 10:34
Бывшие президент и спикер парламента Монголии стали фигурантами дела о хищении угля
Участники митинга в Улан-Баторе с разрешения городских властей установили у центральной площади две юрты
Текст: Номер один
Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, экс-спикер парламента Зандахуугийн Энхболд, несколько депутатов национального собрания, ряд чиновников и бизнесменов стали фигурантами дела о хищении угля. Об этом заявили на специальном брифинге представители Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности страны, сообщает ТАСС.
По данным этих ведомств, в рамках расследования установлено прямое или косвенное участие 17 должностных лиц в незаконной добыче угля и его транспортировке, закупке товаров и услуг на государственные средства.
Самые известные лица в этом списке - бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, экс-спикер парламента Зандахуугийн Энхболд и экс-министр дорожно-транспортного развития Дангаагийн Ганбат. В списке подозреваемых оказались и несколько депутатов Великого государственного хурала (парламента) страны, в том числе Дашдэмбэрэлийн Бат-Эрдэнэ, который в прошлом руководил местной угольной компанией «Таван-Толгой».
Губернатор аймака (области) Умнеговь Ренчинбямбын Сэддорж - также в списке подозреваемых, как и бывший ее губернатор Бадамгаравын Бадраа. Кроме них фигурантами угольного дела стали бывшие гендиректор и исполнительный директор крупнейшей угольной госкомпании «Эрдэнэс Таван- Толгой».
Всего на сегодняшний день по делу о взяточничестве привлечено 23 человека, злоупотребление служебным положением вменяют восьми подозреваемым. Два человека проходят по статье о незаконном обогащении. В ходе следствия было осмотрено 47 объектов. Всего на данный момент предъявлены обвинения 35 лицам.
Угольный скандал стал поводом для протестов в Улан-Баторе, которые начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Накануне участники митинга, который проходит в монгольской столице десятый день подряд, с разрешения городских властей установили у центральной площади Сухэ-Батора две юрты, подаренные им продавцами самого большого городского рынка.
Холода в Монголии усилились с начала недели. В Улан-Баторе утром 13 декабря было 28 градусов мороза. Поэтому мэрия столицы в понедельник разрешила протестующим установить две юрты на автостоянке, примыкающей к центральной площади. Их подарили участникам акции в знак солидарности продавцы юрт с самого большого рынка страны Наран Туул.
Демонстранты рассказали корреспонденту ТАСС, что они передали мэрии города просьбу об установке юрт на площади еще девятого декабря. Власти города в ответ заявили, что закон запрещает установку юрт и палаток на площади Сухэ-Батора, поэтому разрешили поставить только две юрты на стоянке вблизи центральной площади.
На площади круглосуточно дежурит скорая помощь. Медработники проводят осмотры обратившихся к ним участников протеста. Для медосмотров и обогрева граждан мэрия выделила три больших автобуса.
Иностранные граждане в Монголии должны воздерживаться от участия в акциях протеста, за это им грозит административная или уголовная ответственность. Соответствующее заявление распространил во вторник правительственный департамент по делам иностранных граждан. «Вынесено предупреждение иностранному гражданину, принявшему участие в митинге и державшему плакат с требованиями к властям Монголии», - говорится в официальном заявлении ведомства. Оно напомнило, что закон запрещает иностранцам заниматься какой-либо политической деятельностью на территории Монголии. В противном случае они могут быть привлечены к ответственности вплоть до ареста и депортации.
Фото: pixabay.com
По данным этих ведомств, в рамках расследования установлено прямое или косвенное участие 17 должностных лиц в незаконной добыче угля и его транспортировке, закупке товаров и услуг на государственные средства.
Самые известные лица в этом списке - бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, экс-спикер парламента Зандахуугийн Энхболд и экс-министр дорожно-транспортного развития Дангаагийн Ганбат. В списке подозреваемых оказались и несколько депутатов Великого государственного хурала (парламента) страны, в том числе Дашдэмбэрэлийн Бат-Эрдэнэ, который в прошлом руководил местной угольной компанией «Таван-Толгой».
Губернатор аймака (области) Умнеговь Ренчинбямбын Сэддорж - также в списке подозреваемых, как и бывший ее губернатор Бадамгаравын Бадраа. Кроме них фигурантами угольного дела стали бывшие гендиректор и исполнительный директор крупнейшей угольной госкомпании «Эрдэнэс Таван- Толгой».
Всего на сегодняшний день по делу о взяточничестве привлечено 23 человека, злоупотребление служебным положением вменяют восьми подозреваемым. Два человека проходят по статье о незаконном обогащении. В ходе следствия было осмотрено 47 объектов. Всего на данный момент предъявлены обвинения 35 лицам.
Угольный скандал стал поводом для протестов в Улан-Баторе, которые начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Накануне участники митинга, который проходит в монгольской столице десятый день подряд, с разрешения городских властей установили у центральной площади Сухэ-Батора две юрты, подаренные им продавцами самого большого городского рынка.
Холода в Монголии усилились с начала недели. В Улан-Баторе утром 13 декабря было 28 градусов мороза. Поэтому мэрия столицы в понедельник разрешила протестующим установить две юрты на автостоянке, примыкающей к центральной площади. Их подарили участникам акции в знак солидарности продавцы юрт с самого большого рынка страны Наран Туул.
Демонстранты рассказали корреспонденту ТАСС, что они передали мэрии города просьбу об установке юрт на площади еще девятого декабря. Власти города в ответ заявили, что закон запрещает установку юрт и палаток на площади Сухэ-Батора, поэтому разрешили поставить только две юрты на стоянке вблизи центральной площади.
На площади круглосуточно дежурит скорая помощь. Медработники проводят осмотры обратившихся к ним участников протеста. Для медосмотров и обогрева граждан мэрия выделила три больших автобуса.
Иностранные граждане в Монголии должны воздерживаться от участия в акциях протеста, за это им грозит административная или уголовная ответственность. Соответствующее заявление распространил во вторник правительственный департамент по делам иностранных граждан. «Вынесено предупреждение иностранному гражданину, принявшему участие в митинге и державшему плакат с требованиями к властям Монголии», - говорится в официальном заявлении ведомства. Оно напомнило, что закон запрещает иностранцам заниматься какой-либо политической деятельностью на территории Монголии. В противном случае они могут быть привлечены к ответственности вплоть до ареста и депортации.
Фото: pixabay.com