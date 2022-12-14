Общество 14.12.2022 в 11:46

В Бурятии собаки стали чуть реже кусать людей

Однако положительная тенденция наблюдается лишь в  Улан-Удэ
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Текст: Номер один
В Бурятии собаки стали чуть реже кусать людей
В Бурятии за 11 месяцев текущего года за антирабической помощью обратилось 2 434 человека, покусанных собаками. В 1 362 случаев владелец агрессивного пса установлен. По сравнению с прошлым годом таких случаев стало на 262 меньше, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

«Однако положительная тенденция наблюдается лишь в  Улан-Удэ. В таких районах, как Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Иволгинский, Окинский, Прибайкальский, и в городе Северобайкальск напротив случаи укусов по сравнению с прошлым годом лишь увеличились», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Управлением ветеринарии совместно с администрацией  Улан-Удэ  проведен семинар на тему «Организация проведения межведомственных рейдов по профилактике правонарушений в области обращения с животными» с участием представителями администраций соседних к столице районов. Участники поделились своим опытом в проведении профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и обсудили проблемные вопросы.

В Улан-Удэ работа по профилактике в области обращений с собаками уже отлажена. Регулярно проходят профилактические рейды с участием заинтересованных ведомств. Во время рейдов идет профилактическая работа с населением, ветеринарными врачами проводится контроль над регистрацией и вакцинацией собак, муниципальный контроль составляет административные протокола на нерадивых хозяев, а службы отлова занимаются отловом безнадзорных собак.

Как рассказывает  и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко, территория проведения рейда выбирается не случайно, а исходя из антирабической ситуации, где зарегистрировано наибольшее количество укусов или увеличивается количество сообщений о миграции безнадзорных животных. Благодаря проводимой работе 70-80% заявок сейчас касается фактов самовыгула собак, у которых есть владельцы. Это подтверждается документально фотографиями или видео.

В районах дела обстоят по-другому, главы сельских поселений чаще всего не задействованы в решении вопроса, недостаточное количество лиц, уполномоченных  для составления протоколов, ведет к слабой работе муниципального контроля. Тем временем, именно районы определяют уполномоченных по составлению административных протоколов, касающихся обращений с домашними животными. Таким образом, этот вопрос можно решить на уровне муниципального образования.

Районы проявили заинтересованность в усовершенствовании своей работы. Участниками были внесены предложения для решения проблемных вопросов в части безнадзорных собак.  Управление ветеринарии готово организовывать такие совещания с привлечением всех заинтересованных органов и глав районов Бурятии.

Фото: pixabay.com
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