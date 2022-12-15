Общество 15.12.2022 в 15:19

В районе Бурятии жители попросили отчитать сердобольных бабушек за подкорм собак

В свою очередь, администрация района призвала жителей лучше следить за своими собаками
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии жители попросили отчитать сердобольных бабушек за подкорм собак

В Селенгинском районе житель попросил администрацию провести воспитательную беседу с бабушками. Обращение опубликовали в группе «Селенга-инфо 24/7».

«Приезжайте с утра и понаблюдайте, пожалуйста, как бабушки с дома улицы Ленина с утра с 8-9 часов подкармливают бездомных собак, а также от дома Гагарина кидают рыбу или остатки пищи с окон 2-3 этажа бабушки. Примите меры - поговорите с бабушками, чтоб не подкармливали!», 

 - написал житель.
Свою занимательную просьбу житель объяснил тем, что по утрам в центре поселка много собак, из-за чего дети боятся ходить в школу. Он также поинтересовался, производится ли отлов собак, а потом потребовал увезти всех собак в приют. Ему ответил главный специалист по муниципальному контролю в сфере благоустройства Селенгинского района.

«Скопление безнадзорных животных - следствие недобросовестного отношения хозяев к своим питомцам. Необходимо проводить стерилизацию, во избежание нежелательного появления щенков, не выпускать на самовыгул. Кормить бездомных собак - свободное право человека. В данное время на территории района отсутствует приют для беспризорных животных. Ещё раз прошу, селенгинцы, отнеситесь ответственно к содержанию своих подопечных животных»,

- приводят ответ специалиста в группе «Селенгинск-инфо 24/7».
Фото: pixabay.com

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