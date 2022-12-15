Общество 15.12.2022 в 18:08
Число участников акции протеста в столице Монголии снижается
Требования протестующих в Монголии включены в поправки к положениям уголовного кодекса
Текст: Номер один
Акция протеста на центральной площади столицы Монголии продолжается 12-й день подряд, но с меньшим числом участников. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий. Утром 15 декабря в Улан-Баторе температура воздуха упала до 33 градусов мороза. В 09:00 (04:00 мск) на площади Сухэ-Батора стояли несколько десятков человек. К полудню, когда потеплело до минус 23 градусов, их число выросло до нескольких сотен, что меньше, чем в предыдущие дни. Многие пришли с детьми, которые играют у елок и ледяных скульптур.
На двух юртах, которые мэрия столицы разрешила установить на стоянке у площади, протестующие закрепили баннеры. На одном из них написано требование конфисковать имущество коррупционеров, на втором - устранить конфликт интересов в госорганах. Участникам митинга приносят горячую пищу и напитки в термосах.
Несколько человек продолжают сидячую забастовку у главного входа в Дом правительства. Рядом ходят люди с плакатами с призывами «Возьмите на себя ответственность за свои ошибки», «Держите свои обещания», «Разоблачите воров».
В то же время Великий государственный хурал (парламент) проводит очередное пленарное заседание. На его открытии слово попросили пять депутатов, имена которых оказались в списке фигурантов дела о хищениях угля. Депутаты отрицали свою причастность и потребовали назвать имена настоящих воров, которые, по их мнению, «сидят в правительстве». Плакаты с этим требованием депутаты прикрепили на свои столы.
Требования протестующих в Монголии включены в поправки к положениям уголовного кодекса
Правительство Монголии внесет в парламент проект поправок в антикоррупционное законодательство, в котором учтены требования протестующих. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства статс-секретарь министерства юстиции и внутренних дел Пурэвжавын Сайнзориг.
«Решено внести поправки к статьям уголовного кодекса с учетом требований протестующих, которые просят не применять срок давности и амнистию к коррупционным и должностным преступлениям», - сказал чиновник.
Он напомнил, что участники акций протеста возмущены тем, что коррупционеры, похитившие миллиарды, наказываются небольшими штрафами. Поэтому в закон будет включен пункт о конфискации имущества, полученного преступным путем. В дополнение к этому наказанию злоупотребление властью и взяточничество предусматривают не только тюремный срок до 20 лет, но и пожизненное лишение права занимать государственные должности.
«Члены парламента больше не смогут прикрываться неприкосновенностью. Если в период депутатской деятельности дело не будет расследовано, появится возможность привлечения к уголовной ответственности после прекращения депутатских полномочий», - подчеркнул Сайнзориг.
Он добавил, что в прошлом некоторые депутаты не понесли наказания за коррупцию, поскольку не могли быть привлечены к ответственности из-за неприкосновенности, а после окончания работы в парламенте - из-за истечения срока давности преступления.
Помимо этих поправок вносятся изменения и в закон о противодействии коррупции, в который может быть включен пункт о незаконном обогащении. «Если у государственного чиновника есть имущество, стоимость которого превышает его доходы, это будет поводом для проверки», - отметил статс-секретарь.
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Фото: montsame.mn
На двух юртах, которые мэрия столицы разрешила установить на стоянке у площади, протестующие закрепили баннеры. На одном из них написано требование конфисковать имущество коррупционеров, на втором - устранить конфликт интересов в госорганах. Участникам митинга приносят горячую пищу и напитки в термосах.
Несколько человек продолжают сидячую забастовку у главного входа в Дом правительства. Рядом ходят люди с плакатами с призывами «Возьмите на себя ответственность за свои ошибки», «Держите свои обещания», «Разоблачите воров».
В то же время Великий государственный хурал (парламент) проводит очередное пленарное заседание. На его открытии слово попросили пять депутатов, имена которых оказались в списке фигурантов дела о хищениях угля. Депутаты отрицали свою причастность и потребовали назвать имена настоящих воров, которые, по их мнению, «сидят в правительстве». Плакаты с этим требованием депутаты прикрепили на свои столы.
Требования протестующих в Монголии включены в поправки к положениям уголовного кодекса
Правительство Монголии внесет в парламент проект поправок в антикоррупционное законодательство, в котором учтены требования протестующих. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства статс-секретарь министерства юстиции и внутренних дел Пурэвжавын Сайнзориг.
«Решено внести поправки к статьям уголовного кодекса с учетом требований протестующих, которые просят не применять срок давности и амнистию к коррупционным и должностным преступлениям», - сказал чиновник.
Он напомнил, что участники акций протеста возмущены тем, что коррупционеры, похитившие миллиарды, наказываются небольшими штрафами. Поэтому в закон будет включен пункт о конфискации имущества, полученного преступным путем. В дополнение к этому наказанию злоупотребление властью и взяточничество предусматривают не только тюремный срок до 20 лет, но и пожизненное лишение права занимать государственные должности.
«Члены парламента больше не смогут прикрываться неприкосновенностью. Если в период депутатской деятельности дело не будет расследовано, появится возможность привлечения к уголовной ответственности после прекращения депутатских полномочий», - подчеркнул Сайнзориг.
Он добавил, что в прошлом некоторые депутаты не понесли наказания за коррупцию, поскольку не могли быть привлечены к ответственности из-за неприкосновенности, а после окончания работы в парламенте - из-за истечения срока давности преступления.
Помимо этих поправок вносятся изменения и в закон о противодействии коррупции, в который может быть включен пункт о незаконном обогащении. «Если у государственного чиновника есть имущество, стоимость которого превышает его доходы, это будет поводом для проверки», - отметил статс-секретарь.
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Фото: montsame.mn