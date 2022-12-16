В Бурятии резко подорожала валюта
В банках Бурятии значительно вырос курс доллара. В конце ноября он перевалил значение 60 рублей за доллар, а сегодня курс покупки «американца» превышает в ряде банков в Бурятии 66 рублей за американскую единицу.
В кредитных учреждениях Бурятии движение курса объясняют ростом спроса со стороны туристов, выезжающих в Монголию и другие страны.
Улан-удэнский экономический эксперт Анатолий Думнов полагает, что тенденция ослабления рубля может ещё более усилиться.
«Против рубля играет целый букет факторов, главные из них: усиливающееся санкционное давление против российского нефтяного и газового сектора, а также растущие оборонные расходы, - полагает экономист. - В связи с этим властям важно, чтобы рубль колебался в пределах 70 рублей за доллар, для более удобной вёрстки дефицитного сегодня бюджета».
Фото: «Номер один»