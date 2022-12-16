Общество 16.12.2022 в 09:15

В Бурятии резко подорожала валюта

Американский доллар перед Новым годом пошел вверх
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии резко подорожала валюта

В банках Бурятии значительно вырос курс доллара. В конце ноября он перевалил значение 60 рублей за доллар, а сегодня курс покупки «американца» превышает в ряде банков в Бурятии 66 рублей за американскую единицу.  

В кредитных учреждениях Бурятии движение курса  объясняют ростом спроса со стороны туристов, выезжающих в Монголию и другие страны. 

 Улан-удэнский экономический эксперт Анатолий Думнов полагает, что тенденция ослабления рубля может ещё более усилиться.

 «Против рубля играет целый букет факторов, главные из них: усиливающееся санкционное давление против российского нефтяного и газового сектора, а также растущие оборонные расходы, - полагает экономист. - В связи с этим  властям важно, чтобы рубль колебался в пределах 70 рублей за доллар, для более удобной вёрстки дефицитного сегодня бюджета». 

 Фото: «Номер один»

Теги
валюта доллар подорожание

Все новости

В Улан-Удэ обворовали граждан Монголии
16.12.2022 в 09:49
В Бурятии мужчина погиб, выпав на ходу из будки грузовика
16.12.2022 в 09:27
В Бурятии резко подорожала валюта
16.12.2022 в 09:15
«Папе респект!»
16.12.2022 в 08:58
Жители Бурятии могут пожаловаться на коммунальщиков в прокуратуру
16.12.2022 в 08:06
Происхождение дешевой бурятской тушенки в Крыму осталось тайной
16.12.2022 в 06:00
В Бурятии ищут двух подростков
15.12.2022 в 19:27
Ватикан извинился за высказывания Папы в адрес бурятов и чеченцев
15.12.2022 в 19:11
В районе Бурятии в новой школе в Клюевке отсутствует интернет
15.12.2022 в 18:17
Число участников акции протеста в столице Монголии снижается
15.12.2022 в 18:08
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
«Папе респект!»
Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана  чеченцам и бурятам
16.12.2022 в 08:58
Жители Бурятии могут пожаловаться на коммунальщиков в прокуратуру
В надзорном ведомстве открылась специальная «горячая линия»
16.12.2022 в 08:06
Происхождение дешевой бурятской тушенки в Крыму осталось тайной
Силовики республики сообщили, что не занимаются этим вопросом
16.12.2022 в 06:00
В Бурятии ищут двух подростков
Это воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
15.12.2022 в 19:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru