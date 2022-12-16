Общество 16.12.2022 в 17:56
Экипаж вертолета, сгоревшего в Улан-Удэ, погиб - МЧС
К тушению вертолета привлекались 59 человек и 17 единиц техники
Текст: Номер один
В аэропорту Улан-Удэ ликвидировано загорание площадью 100 кв метров на месте аварийной посадки вертолета Ми-8. Всего к тушению огня привлекались 59 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 сотрудник и 11 единиц техники.
На борту находились три члена экипажа, к сожалению, все погибли, официально подтвердили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В нем напомнили, что в 15.50 (мест) от старшего диспетчера ЦППС в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о возгорании вертолета Ми-8 при совершении посадки в аэропорту «Байкал». Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлекались по 2 рангу пожара. Информация уточняется.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказало помощи семьям погибших пилотов и о первых версиях трагического инцидента.
На борту находились три члена экипажа, к сожалению, все погибли, официально подтвердили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В нем напомнили, что в 15.50 (мест) от старшего диспетчера ЦППС в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о возгорании вертолета Ми-8 при совершении посадки в аэропорту «Байкал». Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлекались по 2 рангу пожара. Информация уточняется.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказало помощи семьям погибших пилотов и о первых версиях трагического инцидента.