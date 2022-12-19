Общество 19.12.2022 в 16:43

В Бурятии приемщик леса отсек палец на ступне напарника, а после убил его

Он с помощью третьего работника лесопункта сбросил тело убитого в выгребную яму туалета
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В Бурятии приемщик леса отсек палец на ступне напарника, а после убил его
В Бурятии суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора двум работникам пункта приема и отгрузки древесины. Один из них признан виновным в  «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия» и в «убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление», в «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что 30-летний мужчина работал и проживал на пункте приема и отгрузки древесины на станции Загустай Селенгинского района Бурятии. В ночь на 13 ноября 2021 года он вместе с другими рабочими в жилом доме на территории пилорамы распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время в ходе возникшего в их компании конфликта он взял нож и отсек им палец на ступне 26-летнего напарника, а чуть позже, желая скрыть совершенное преступление и избежать ответственности за причиненное увечье, другим ножом нанес своей жертве не менее двадцати ударов в грудную клетку.

От полученных повреждений напарник скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник вместе с приятелем завернули тело потерпевшего в одеяло, вынесли на улицу и сбросили в выгребную яму туалета. Также они сожгли в печи свою одежду со следами крови, избавились от орудий преступления и замыли полы. Но, несмотря на их усилия, вскоре оба были изобличены и задержаны.

Приговором суда мужчине за совершенные преступления против здоровья и жизни человека назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; его приятелю -  в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.  

Фото: buryatia.sledcom.ru
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