В Бурятии приемщик леса отсек палец на ступне напарника, а после убил его

В Бурятии суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора двум работникам пункта приема и отгрузки древесины. Один из них признан виновным в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия» и в «убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление», в «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что 30-летний мужчина работал и проживал на пункте приема и отгрузки древесины на станции Загустай Селенгинского района Бурятии. В ночь на 13 ноября 2021 года он вместе с другими рабочими в жилом доме на территории пилорамы распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время в ходе возникшего в их компании конфликта он взял нож и отсек им палец на ступне 26-летнего напарника, а чуть позже, желая скрыть совершенное преступление и избежать ответственности за причиненное увечье, другим ножом нанес своей жертве не менее двадцати ударов в грудную клетку.От полученных повреждений напарник скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник вместе с приятелем завернули тело потерпевшего в одеяло, вынесли на улицу и сбросили в выгребную яму туалета. Также они сожгли в печи свою одежду со следами крови, избавились от орудий преступления и замыли полы. Но, несмотря на их усилия, вскоре оба были изобличены и задержаны.Приговором суда мужчине за совершенные преступления против здоровья и жизни человека назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; его приятелю - в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.Фото: buryatia.sledcom.ru