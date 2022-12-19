Общество 19.12.2022 в 17:39

В Улан-Удэ увековечили память геолога мемориальной доской

Раисе Тарасовой 1971 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда, она стала лауреатом Госпремии СССР
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В Улан-Удэ увековечили память геолога мемориальной доской
В Улан-Удэ открыта мемориальная доска в честь Почётного жителя Бурятии, единственной женщины-геолога в республике, удостоенной звания Героя Социалистического труда, Раисы Сергеевны Тарасовой. Событие приурочено к 65-летию со дня создания геологической службы Бурятии и к 25-летию со дня организации Бурятской региональной общественной организации пенсионеров ветеранов-геологоразведчиков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Мемориальная доска установлена на доме по адресу: улица Спартака, 1, где жила Раиса Тарасова. В церемонии открытия приняли участие ветераны-геологоразведчики, местные жители, руководитель Бурятского филиала Территориального фонда геологической информации по Дальневосточному федеральному округу Эрдэни Цыденов, руководитель отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по ДФО по РБ Евгений Чукреев, представитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Соелма Шпиталь, директор ООО «Озерное» Сергей Солодянкин.

«Раиса Сергеевна внесла большой вклад в изучение минерально-сырьевой базы нашей республики, эти знания сегодня очень востребованы. Мы признательны компании «Озёрное» за помощь в проекте по увековечиванию памяти нашей выдающейся коллеги», – отметила председатель Совета ветеранов-геологоразведчиков Бурятии Людмила Бурма.

«Сегодня знаковое событие. Мы вспоминаем и благодарим всех, кто внёс вклад в развитие Бурятгеологии. Фактически то, что сейчас осваивается в регионе, – это ваша заслуга. Вы изучили эти земли, своим трудом вытащили, поставили на баланс и тем самым создали задел на много лет вперёд, – обратился к ветеранам-геологоразведчикам руководитель Бурятнедр Евгений Чукреев. – Хочется пожелать молодому поколению геологов ориентироваться на вас как пример самоотверженного труда и любви к родине».

В 60-е годы прошлого века Раиса Сергеевна Тарасова возглавляла предварительную и детальную разведку Озёрного полиметаллического месторождения в составе Удино-Витимской экспедиции. Сегодня на месте тех геологических изысканий в Еравнинском районе Бурятии завершается строительство Озёрного ГОКа. За выдающиеся успехи в развитии геологоразведочных работ и разведку Озёрного месторождения Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1971 году Раисе Сергеевне Тарасовой присвоено звание Героя Социалистического Труда, вручены золотая медаль «Серп и молот» и орден Ленина. В том же году ей вместе с группой геологов и геофизиков за открытие и разведку крупного месторождения полезных ископаемых присуждена Государственная премия СССР. В последующие годы Раиса Тарасова работала по доразведке и защите запасов Холоднинского колчеданно-полиметаллического месторождения на территории Северо-Байкальского района Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
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