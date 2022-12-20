В Улан-Удэ пенсионерка с помощью прокуратуры настигла кинувших ее «кооператоров»

В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о нарушении ее имущественных прав. Пенсионерка, являющаяся инвалидом 3 группы, вложила деньги в кредитный потребительский кооператив «Согласие». По истечении установленного договором срока женщина не получила ни процентов, ни самого вклада.По иску пенсионерки Советский райсуд Улан-Удэ вынес определение об утверждении мирового соглашения о выплате ей кооперативом денежной суммы с процентами. Однако соглашение осталось неисполненным. Впоследствии кооператив ликвидировали, минуя процедуру банкротства.«После проверки заявления женщины прокурор обратился в суд с иском к бывшим руководителям правления кооператива. Он потребовал привлечь их к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица по выплате денежных средств в сумме 430 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре.Суд согласился с доводами прокурора о возможности привлечения к ответственности за долги ликвидированного юридического лица его бывших руководителей, установив их недобросовестное поведение и невозможность погашения долга по вине ответчиков. Иск был удовлетворен.Фото: «Номер один»