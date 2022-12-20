Общество 20.12.2022 в 09:34

В Улан-Удэ пенсионерка с помощью прокуратуры настигла кинувших ее «кооператоров»

Женщина потеряла крупную сумму, вложив ее в потребительский кооператив
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пенсионерка с помощью прокуратуры настигла кинувших ее «кооператоров»
В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о нарушении ее имущественных прав. Пенсионерка, являющаяся инвалидом 3 группы, вложила деньги в кредитный потребительский кооператив «Согласие». По истечении установленного договором срока женщина не получила ни процентов, ни самого вклада.

По иску пенсионерки Советский райсуд Улан-Удэ вынес определение об утверждении мирового соглашения о выплате ей кооперативом денежной суммы с процентами. Однако соглашение осталось неисполненным. Впоследствии кооператив ликвидировали, минуя процедуру банкротства.

«После проверки заявления женщины прокурор обратился в суд с иском к бывшим руководителям правления кооператива. Он потребовал привлечь их к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица по выплате денежных средств в сумме 430 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с доводами прокурора о возможности привлечения к ответственности за долги ликвидированного юридического лица его бывших руководителей, установив их недобросовестное поведение и невозможность погашения долга по вине ответчиков. Иск был удовлетворен.

Фото: «Номер один»
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