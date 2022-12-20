Общество 20.12.2022 в 10:02

В Бурятии вновь подорожала солярка

Удорожание топлива больно ударило по водителям маршруток и грузоперевозчикам
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии вновь подорожала солярка
В Бурятии вновь подорожало дизельное топливо. На АЗС «Роснефти» стоимость солярки поднялась с 61 рубля 10 копеек до 61 рубля 60 копеек за литр. В пресс-службе компании «Роснефть» подорожание объясняют сезонным фактором - переходом с летнего дизеля на более дорогое в производстве зимнее дизельное топливо и ростом оптовых цен.

Между тем в социальных сетях региональных перевозчиков весть о подорожании солярки вызвала бурные дебаты. Дело в том, что перевозка пассажиров и грузов в Бурятии традиционно производится на машинах с дизельными двигателями. Ранее считалось, что они экономнее.

-Да какая к черту экономия, когда с марта этого года бензин в Бурятии не вырос в цене ни на копейку, а вот солярка каждый месяц дорожает, - возмутился Дугар, водитель улан-удэнской «маршрутки». - И сегодня цена литра дизтоплива на 12 рублей дороже премиального бензина!

Напомним, что стоимость литра А-95 составляет в Улан-Удэ в среднем 50 рублей 55 копеек, а литр А-92 - 48 рублей. Разница весьма существенная.

Особенно в сложной ситуации оказались водители автобусов, курсирующих с отдалённых районов республики в Улан-Удэ. Помимо огромных расстояний и повышенного расхода топлива на зимний прогрев машин, солярка у них подорожала ещё больше. Так в Курумкане и других отдалённых райцентрах, стоимость дизельного топлива превысила 64 рубля за литр.

Не исключено, что водители автобусов будут просить региональные контролирующие организации разрешить им поднять стоимость проезда в связи с ростом издержек.

Фото: «Номер один»
Теги
рост цен топливо

Все новости

В Бурятии Золотая Звезда Героя России передана его родным и близким
20.12.2022 в 10:57
ВСЖД проводит благотворительную акцию «Елка добра»
20.12.2022 в 10:41
В Бурятии вновь подорожала солярка
20.12.2022 в 10:02
Списание социальных выплат в счет уплаты кредита
20.12.2022 в 10:00
В Бурятии заболеваемость ОРВИ снизилась на 30%
20.12.2022 в 09:50
В Улан-Удэ пенсионерка с помощью прокуратуры настигла кинувших ее «кооператоров»
20.12.2022 в 09:34
В Бурятии известный байкальский курорт утопает в мусоре
19.12.2022 в 18:42
В Улан-Удэ увековечили память геолога мемориальной доской
19.12.2022 в 17:39
В Бурятии осудили супермошенницу из Екатеринбурга
19.12.2022 в 17:24
В Бурятии начнут борьбу со школьной травлей
19.12.2022 в 16:58
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Бурятии Золотая Звезда Героя России передана его родным и близким
Виталий Сукуев - настоящий герой, который совершил много подвигов, сказал глава Бурятии

20.12.2022 в 10:57
ВСЖД проводит благотворительную акцию «Елка добра»
Более 270 ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты получат к празднику долгожданные подарки

20.12.2022 в 10:41
Списание социальных выплат в счет уплаты кредита
Имеет ли банк на это право?
20.12.2022 в 10:00
В Бурятии заболеваемость ОРВИ снизилась на 30%
«Это результат проводимых профилактических мероприятий», заявили в Роспотребнадзоре
20.12.2022 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru