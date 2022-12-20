В Бурятии вновь подорожала солярка

В Бурятии вновь подорожало дизельное топливо. На АЗС «Роснефти» стоимость солярки поднялась с 61 рубля 10 копеек до 61 рубля 60 копеек за литр. В пресс-службе компании «Роснефть» подорожание объясняют сезонным фактором - переходом с летнего дизеля на более дорогое в производстве зимнее дизельное топливо и ростом оптовых цен.Между тем в социальных сетях региональных перевозчиков весть о подорожании солярки вызвала бурные дебаты. Дело в том, что перевозка пассажиров и грузов в Бурятии традиционно производится на машинах с дизельными двигателями. Ранее считалось, что они экономнее.-Да какая к черту экономия, когда с марта этого года бензин в Бурятии не вырос в цене ни на копейку, а вот солярка каждый месяц дорожает, - возмутился Дугар, водитель улан-удэнской «маршрутки». - И сегодня цена литра дизтоплива на 12 рублей дороже премиального бензина!Напомним, что стоимость литра А-95 составляет в Улан-Удэ в среднем 50 рублей 55 копеек, а литр А-92 - 48 рублей. Разница весьма существенная.Особенно в сложной ситуации оказались водители автобусов, курсирующих с отдалённых районов республики в Улан-Удэ. Помимо огромных расстояний и повышенного расхода топлива на зимний прогрев машин, солярка у них подорожала ещё больше. Так в Курумкане и других отдалённых райцентрах, стоимость дизельного топлива превысила 64 рубля за литр.Не исключено, что водители автобусов будут просить региональные контролирующие организации разрешить им поднять стоимость проезда в связи с ростом издержек.Фото: «Номер один»