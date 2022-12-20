В Улан-Удэ открылся Центр создания креативных прототипов

В рамках федерального проекта «Придумано в России», являющегося частью национального проекта «Культура», при Восточно-Сибирском государственном институте культуры открылся Центр создания креативных прототипов, сообщает Минкульт Бурятии.На базе творческих вузов России создаются Центры прототипирования, где каждый может получить доступ к оборудованию и под присмотром кураторов сможет разработать свои концепты или изготовить малые партии изделий.- Сегодня для нашей республики открытие центра - это большой подарок. Проведен капитальный ремонт здания, мы побывали в цехах, посмотрели на уникальное оборудование, оно качественное от известных проиводителей. Здесь можно изготавливать ювелирные изделия, уникальные вещи. Я думаю, что продукция будет востребована и в преддверии 100-летия республики она будет интересна туристам, - сказал заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Иван Альхеев.В феврале 2022 года Министерство культуры РФ и Восточно-Сибирский государственный институт культуры подписали соглашение о создании на базе вуза инновационной площадки в сфере народно-художественных промыслов Республики Бурятия для генерирования новых идей, творческих проектов, продуктов и производства малых серий изделий для дальнейшей коммерциализации. На реализацию проекта Министерством культуры России в 2022 году было выделено 25 млн руб., на которые произведены ремонтные работы в помещении Центра, а также закуплено соответствующее оборудование.- Уникальность этого проекта в том, что сюда могут прийти не только мастера, художники, специалисты- профессионалы и создать свой опытный образец, но обычные люди, которые хотят что-то создать, либо предприятия, организации. Здесь можно создать макет изделия, изготовить его. Курирует такие центры Министерство культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» и это - одно из звеньев цепочки создания арт-кластера. У нас уже в этом году открылась Школа креативных индустрий, где обучаются дети от 12 до 17 лет. Дальше уже эти ребята могут прийти в Центр прототипирования и создавать конкретные вещи, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Все свои творческие замыслы здесь могут проявить мастера и художники, работающие в сфере изготовления художественной продукции; организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством или реализацией сувенирной продукции; организации, оказывающие услуги по реставрации музыкальных инструментов, мебели, утвари, украшений, частные лица, желающие изготовить художественное изделие в целях самовыражения из различных материалов с использованием различных технологий.Институтом проведена большая работа по привлечению заинтересованных творческих объединений, профессиональных организаций, народных мастеров, индивидуальных предпринимателей в сфере декоративно-прикладного искусства. Заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве. Перечень необходимого оборудования был сформирован при активном участии профессионального сообщества из числа художников, мастеров народно-художественных промыслов, ювелиров, чеканщиков.- Для нас открытие Центра - это новая возможность развития наших творческих способностей у студентов, в том числе у преподавателей, для получения новых компетенций в части изучения нового оборудования. Благодаря министерству культуры России такая возможность у нас появилась. У наших преподавателей «глаза горели», когда они получали оборудование и запускали его. Проведена большая работа по открытию этого центра. Оборудование специфическое, оно производственное, это не просто учебный класс. Я надеюсь, что центр будет содействовать развитию креативных индустрий в Республике Бурятия, на Дальнем Востоке, поскольку Центров прототипирования на Дальнем Востоке только три. Мы - третьи. Есть еще во Владивостоке и Хабаровске, - подчеркнула ректор ВСГИК Елена Перова.Мастерские Центра располагаются в отдельно стоящем помещении ВСГИК, куда входят проектная студия, мастерская изделий из дерева и металла (цех механической обработки, лазерный и покрасочный цеха); мастерская украшений (литейный цех, цех ручной доработки, штамповочный цех).Фото: Минкульт РБ