Общество 20.12.2022 в 16:22
Монгольские резчики создали ледяной отель в Швеции
Ранее они участвовали в международном конкурсе ледовой скульптуры на Байкале
Текст: Номер один
Художник-резчик по льду Ц.Мунх-Эрдэнэ зимой занимается резьбой по снегу и льду, а весной, летом и осенью делает скульптуры по дереву и песку.
Вместе со своей женой Э.Ууганцэцэг он принял участие в проекте по строительству ледяного отеля в Швеции. Его жена окончила Институт изобразительных искусств в 2004 году по специальности художник. В последние годы они вместе участвуют в крупных соревнованиях, сообщает МОНЦАМЭ.
По словам Ц.Мунх-Эрдэнэ, они построили ледяной отель за 17 дней. В настоящее время отель уже начал принимать посетителей, температура внутри здания - около -5 граудсов мороза, благодаря чему номера поддерживаются в идеальном состоянии.
Самой крупной работой скульптора Ц.Мунх-Эрдэнэ является парк динозавров, построенный в аймаке Баянхонгор, где скульптура динозавра имеет высоту 7 метров и длину 15 метров. Он сделал его вместе со скульптором Б.Дэлгэрсайханом.
В 2020 году супруги стали победителями Фестиваля ледяных и снежных скульптур 2020 года, проходившего в Харбине (Китай), со своей работой под названием «Спаси нас». Работа, на которой были изображены коала и кенгуру, пострадавшие от лесных пожаров в Австралии, привлекла внимание многих посетителей фестиваля.
«Скульпторы проводят много исследований, чтобы выбрать тему и уделить внимание содержанию создаваемой работы. В то время пожар в Австралии был крупный глобальной катастрофой. Поэтому мы своей ледяной композицией хотели показать, что эта катастрофа - не просто стихийное бедствие для этой страны, но и трагедия для всего человечества», - сказали монгольские скульпторы, участвуя в этом фестивале.
Они также заняли второе место на третьем международном конкурсе ледовой скульптуры, который проходил на тему «Из глубины веков» на льду озера Байкал у острова Ольхон в феврале этого года. Резчики Ц.Мунх-Эрдэнэ и Э.Ууганцэцэг участвовали в этом конкурсе с композицией ледяных скульптур на тему «Из периода Хунну». Это их второй год участия в этом конкурсе, и в 2020 году они заняли первое место в конкурсе.
Фото: montsame.mn
Вместе со своей женой Э.Ууганцэцэг он принял участие в проекте по строительству ледяного отеля в Швеции. Его жена окончила Институт изобразительных искусств в 2004 году по специальности художник. В последние годы они вместе участвуют в крупных соревнованиях, сообщает МОНЦАМЭ.
По словам Ц.Мунх-Эрдэнэ, они построили ледяной отель за 17 дней. В настоящее время отель уже начал принимать посетителей, температура внутри здания - около -5 граудсов мороза, благодаря чему номера поддерживаются в идеальном состоянии.
Самой крупной работой скульптора Ц.Мунх-Эрдэнэ является парк динозавров, построенный в аймаке Баянхонгор, где скульптура динозавра имеет высоту 7 метров и длину 15 метров. Он сделал его вместе со скульптором Б.Дэлгэрсайханом.
В 2020 году супруги стали победителями Фестиваля ледяных и снежных скульптур 2020 года, проходившего в Харбине (Китай), со своей работой под названием «Спаси нас». Работа, на которой были изображены коала и кенгуру, пострадавшие от лесных пожаров в Австралии, привлекла внимание многих посетителей фестиваля.
«Скульпторы проводят много исследований, чтобы выбрать тему и уделить внимание содержанию создаваемой работы. В то время пожар в Австралии был крупный глобальной катастрофой. Поэтому мы своей ледяной композицией хотели показать, что эта катастрофа - не просто стихийное бедствие для этой страны, но и трагедия для всего человечества», - сказали монгольские скульпторы, участвуя в этом фестивале.
Они также заняли второе место на третьем международном конкурсе ледовой скульптуры, который проходил на тему «Из глубины веков» на льду озера Байкал у острова Ольхон в феврале этого года. Резчики Ц.Мунх-Эрдэнэ и Э.Ууганцэцэг участвовали в этом конкурсе с композицией ледяных скульптур на тему «Из периода Хунну». Это их второй год участия в этом конкурсе, и в 2020 году они заняли первое место в конкурсе.
Фото: montsame.mn
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