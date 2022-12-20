Подарки из Японии оказались оружием

Два охотничьих ножа, незаконно ввозимых в Россию, обнаружили бурятские таможенники в багаже пассажира в аэропорту «Байкал» (Улан Удэ), сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Россиянин прибыл из Улан-Батора (Монголия) и проследовал через «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля с использованием рентгеновской установки «Фискан» бурятские таможенники в чемодане пассажира обнаружили предметы, конструктивно схожие с холодным оружием.При досмотре в багаже были обнаружены два ножа в ножнах кустарного производства. Общий вес ножей составил 700 гр, длина лезвий – 14 и 18 см, ширина клинков более 3 см. Мужчина пояснил, что ранее был в Японии, где и приобрел ножи в подарок для друга. Документы, разрешающие ввоз в Россию данных изделий, у него отсутствовали.Ножи таможенники изъяли и направили на экспертизу. Исходя из качественных характеристик изделий, ножи признаны клинковым холодным оружием колюще-режущего действия.Гражданину грозит административная ответственность за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров (ч.1. ст.16.2 и с.16.3 КоАП РФ). Санкцией статьи предусмотрен административный штраф - до двукратного размера от стоимости товара с его конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов правонарушения.Фото: Бурятская таможня