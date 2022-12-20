В Бичурском районе подвели «культурные» итоги года

По ее словам, проведение СВО на Украине еще более сплотило и активизировало самодеятельные коллективы, придало их творчеству значимую и глубоко осознанную цель - поддержку наших военнослужащих.





Выступление бичурян перед военнослужащими на полигоне Бурдуны



Интенсивно развиваются в Бичурском районе декоративно-прикладные виды искусства и народные художественные промыслы. Лариса Захарова отметила интересную работу специалиста ДК «Колос» села Малый Куналей Оксаны Марковой. Она объединила 83 взрослых мастера в районе. В том числе таких известных во всей Бурятии, как Павел Гонтов, Алдар Санжиев, Вера Ефимова. Является руководителем детской творческой студии «Феникс». В студии 15 детей от 5 до 14 лет изучают традиции русских народных промыслов.





Бичурская земля богата хлебом и талантами



При детской школе искусств развивается движение волонтеров культуры. Их уже 33 человека, как "витязей прекрасных" в любимой с детства сказке Пушкина. Под руководством Людмилы Уваровой волонтеры культуры провели уже семь акций.





Глава Бичурского района Василий Смолин и волонтеры культуры в Улан-Удэ



Уходящий 2022 год, объявленный годом Культурного наследия, начался в многонациональном Бичурском районе, как никогда, ярко. На центральном катке райцентра в новогоднюю ночь состоялся конкурс фейерверков. Красочное зрелище продолжалось около часа. Столь же яркими были культурные мероприятия года, в которые происходящие в стране и в мире события, конечно, вносили свои коррективы.Работники культуры Бичурского района стали основными организаторами благотворительных акций, концертов по сбору денежных средств, вещей, продуктов питания для земляков, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. На одном лишь концерте детских творческих коллективов в районном Доме культуры было собрано более 100 тыс рублей. При полных залах и на высоком патриотическом подъеме прошли концерты в Поселье и Малом Куналее, на которых также было собрано 100 тыс. рублей, рассказала начальник управления культуры Бичурского района Лариса Захарова.Символом неразрывной связи поколений стало издание «Книги Памяти» Бичурского района, основанной на архивных документах райвоенкомата, публикациях списков погибших земляков в районной газете «Бичурский хлебороб», исследованиях писателей-краеведов Н.Е. Коробенковой, И.Ф. Истомина, Н.Н. Гомбоева, П.К. Тимофеева, Н.Д. Коробенковой, В.И. Ивановой, М.Б. Бадмаевой, А.А. Ткачёвой, В.А. Павлова. Над «Книгой Памяти» работали сельские библиотекари, учителя, энтузиасты. Были обнаружены имена воинов-бичурян, не включенных в «Книгу Памяти» Бурятии.Совместно с главой Бичурского района Василием Смолиным, администрацией, депутатами Народного Хурала и райсовета продолжалась планомерная работа по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.- После капитального ремонта по программе «Комплексное развитие сельских территорий» открылся районный Дом культуры. В рамках национального проекта «Культура» были капитально отремонтированы библиотеки и клубы в селах Топка, Хонхолой, клуб в селе Дабатуй. Приобретена мебель, изготовлена одежда сцены, шторы. Текущий ремонт выполнен в клубах и библиотеках Поселья, Ара-Кирети, Билютая, Мотни, Сахарного завода, Гутая, Покровки, – уточнила Лариса Захарова.В Бичурском районе щедро представлена культура семейских, бурят, казачества. Все они показали значительные достижения на республиканских и межрегиональных конкурсах и фестивалях.Совсем недавно, в ноябре, в Иволгинском дацане прошел традиционный конкурс на знание бурятского языка, традиций и культуры среди школьников «Эхэ хэлэн манай баялиг». Абсолютными победителями из 32 команд стала детская группа народного ансамбля «Жаргал» улуса Средний Харлун под руководством Белигто Жигжитова.На ХIV международном фестивале «Алтаргана» победителем конкурса «Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса» стал фермер и глава семейного хозяйства Валерий Сукнев из улуса Хонхолой.Победу на VII межрегиональном фестивале «Семейская круговая» одержал народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» села Бичура под руководством Александра Утенкова.Дипломы лауреатов II степени республиканского смотра-конкурса «Хранители отчих традиций» привезли на малую Родину представители клуба села Билютай (номинация «Сельский клуб – центр сохранения традиционной культуры семейских-старообрядцев») и Клара Утенкова из села Бичура (номинация «Старообрядческие частные усадьбы и подворья»).Достойно была представлена станица «Бичурская» экспозицией в конкурсе «Казачье подворье: культура, быт, обычаи и традиции» XII республиканского фестиваля казачьей культуры.Работники культуры и творческие коллективы Бичурского района принимали участие в целом ряде республиканских мероприятий, главным из которого, пожалуй, стал «День поля-2022».Юные мастера Бичурского района выступили организаторами республиканской акции «Подорожница». Изготовили обереги для наших солдат. К акции присоединились 11 детских садов Улан-Удэ, общее число участников составило 287 человек.Третий год малокуналейцы принимают участие во Всероссийском проекте «28 петелик». Вяжут лечебные жилеты, носочки, пледы, шапочки из чистой шерсти для детей, находящихся в перинатальных центрах.В планах творческих коллективов и управления культуры Бичурского района на 2023 год – подготовка к 100-летию Республики Бурятия и вековому юбилею Бичурской центральной библиотеки.Отчетливо вырисовывается еще одно, знаменательное для бичурян, событие - 300-летие села Бичура.- Исторический совет, созванный по инициативе главы Бичурского района Василия Смолина, исследовав архивные документы, обнаружил самое раннее упоминание о селе Бичура, относящееся к 1723 году, – рассказала Лариса Захарова. – Благодаря этой кропотливой научной работе в следующем году может быть впервые отмечен юбилей нашего райцентра. До конца уходящего года этот вопрос будет рассмотрен районным Советом депутатов.По ее мнению, самым ожидаемым событием в сфере культуры станет открытие Детской школы искусств. После замены подрядчика, который не справился с графиком и объемом работ, строительство ведется плановыми темпами. К 100-летию республики и 300-летию райцентра юные дарования Бичурской долины и коллектив преподавателей получат новое, современное здание, которое сможет принять до 200 обучающихся вместо 96 сегодня.- Готовим заявки на дальнейшее участие в федеральных и республиканских программах, – уточнила Лариса Захарова.А юбилеи в Бичуре отмечались уже в 2022 году. 30 и 20 лет творческой деятельности отметили образцовые ансамбли «Васильки» и «Калиточка» под руководством заслуженного работника культуры России и Бурятии Александра Утенкова. От души поздравили бичуряне с круглыми датами своих земляков, добившихся успехов на творческом поприще: заслуженного артиста РБ, солиста театра оперы и балета Данзана Бальжинимаева, заслуженную артистку РБ Ольгу Шарапову, народного артиста РБ Булыта Раднаева.Не иссякает талантами бичурская земля! Администрация района при поддержке министерства культуры Бурятии, республиканского центра народного творчества и Национальной библиотеки делает все возможное для творческой самореализации каждого жителя района.Фото: Управления культуры Бичурского района