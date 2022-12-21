Новый год при свечах

«В новогодние праздники традиционно увеличивается нагрузка на сети, это может привести к тому, что горожане будут сидеть без электричества. Пиковые нагрузки показывают - где тонко, там и рвется», - предупредили чиновники в официальном Телеграм-канале городской администрации.

Репетицию Нового года энергетики начали еще 15 декабря: в этот день в столице случилось восемь отключений электричества. В некоторых случаях горожане сидели без света больше семи часов.

Может быть, энергетики решили, что пора отдохнуть от гаджетов, телевизора и прочих отвлекающих от важных дел факторов? К тому же, учитывая возможную романтическую атмосферу (тишина, свечи), отключения могут помочь поправить демографическую ситуацию.

Так что не исключено, что в сентябре будущего года Улан-Удэ поставит рекорд по рождаемости. Если, конечно, власти не обманут и жители города действительно останутся на Новый год без электричества.