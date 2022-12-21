Общество 21.12.2022 в 12:10

РЦФГ на страже финансовой грамотности жителей республики

С 1 по 18 декабря проходил Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности
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Текст: Валентин Соколов
РЦФГ на страже финансовой грамотности жителей республики
Его организовали Банк России и Агентство стратегических инициатив. В нем приняло участие порядка 30 тыс. жителей республики.

Для того, чтобы поучаствовать в зачете, нужно было зарегистрироваться на сайте finzachet.ru. Участвовать можно было самостоятельно (личный зачет) или собрать семейную команду (семейный зачет). В Личном кабинете предлагались базовый и продвинутый уровни личного зачета. Участник, верно ответивший на 14 вопросов и более, получал именной сертификат о прохождении зачета. Число попыток не ограничено.

Цель зачета – определить уровень знаний населения о вкладах, кредитах и платежных картах, других финансовых продуктах и услугах, о том, как распознать мошеннические схемы, как защитить себя и своих близких от непредвиденных потерь, как платить налоги и получать налоговые вычеты, что делать, если ваши права нарушены.

Всего в онлайн-зачете приняли участие 1 390 282 человека со всех регионов России. Из Бурятии приняло участие порядка 30000 человек. К слову, количество тех, кто сдавал зачет, с каждым годом кратно увеличивается. Если в 2020 году из Бурятии участвовало примерно 4 тыс. человек, то в 2021 году их количество выросло до 11,5 тысячи.

Кроме того, по данным Банка России, на 15 декабря Бурятия занимала второе место по проценту принявших участие от общего количества населения – 2,96%. Более точные данные появятся в следующем году.

Этого удалось достичь благодаря работе регионального центра финансовой грамотности. Для более качественного прохождения зачета центр определил ответственных сотрудников министерств и ведомств (из числа членов межведомственной координационной комиссии), а также организаций, которые проходят зачет.

Что касается членов межведомственной координационной комиссии, то их количество составило 1,5 тыс. человек.

Также в зачете приняли участие и представители муниципалитетов. К примеру, от Улан-Удэ участие приняли 3120 человек, от Кабанского района – 876, от Тарбагатайского – 659, от Кижингинского – 495, от Селенгинского – 490 и т. д.

К участию привлекли и профессиональные образовательные организации, такие как Республиканский информационно-экономический техникум (416 человек), Бурятский аграрный колледж (353 человека), Политехнический техникум (189 человек). А также вузы: БГУ, БГСХА и ВСГУТУ.

Конечно, работа в этом направлении не заканчивается. На 2023 год Региональный центр финансовой грамотности запланировал различные мероприятия, направленные на разные категории населения.

Среди них обучение педагогов, волонтеров (в том числе в районах республики), проведение очных семинаров и онлайн-вебинаров, участие во всероссийских мероприятиях по повышению финансовой грамотности, совместные мероприятия с министерствами и ведомствами, направленные на максимальный охват разных категорий населения Бурятии, проведение конкурсов, акций для детей, школьников, педагогов, муниципальных образований и многое другое.

Между тем в республике появились персонажи, ставшие символами финансовой грамотности: это Феечка-Копеечка, Гном-Эконом, которые тесно вплетены в запланированные на 2023 год мероприятия.

Родились эти герои благодаря конкурсу образовательных программ «Основы финансовой грамотности». Автором Феечки-Копеечки и Гнома-Эконома стала Татьяна Евдокимова, воспитатель МАДОУ «Детский сад №62 «Малыш» комбинированного вида города Улан-Удэ. Ее работа в номинации «Разработка современных учебно-методических материалов для уроков по основам финансовой грамотности для дошкольных образовательных организаций» заняла первое место.

Таким образом, в республике продолжается активная работа по повышению финансовой грамотности населения. Причем в нее вовлечены все категории жителей республики от мала до велика.
Теги
финансы

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