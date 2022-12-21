Общество 21.12.2022 в 15:51

Трое юных жителей Бурятии получили к Новому году отца

Судебные приставы помогли ему восстановиться в родительских правах
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Текст: Номер один
Трое юных жителей Бурятии получили к Новому году отца
В Бурятии в Еравнинском районном отделении судебных приставов в исполнении находилось производство о взыскании алиментов с местного жителя. По решению суда в пользу своих трех детей мужчина должен был отчислять половину заработка. Многодетный отец, как и их мать, был лишен родительских прав, а дети, оставшиеся без попечения родителей, были отправлены в специализированные учреждения.

«Большинство злостных должников по алиментам вспоминают о ребенке и о необходимости помогать ему только после неоднократных визитов сотрудников службы судебных приставов и применении всего комплекса мер принудительного взыскания. Но есть и другие примеры, когда человек всеми силами старается исправить ситуацию. В любом случае судебные приставы-исполнители помогают родителям трудоустроиться, направив в центр занятости населения, проводят разъяснительную работу», - говорит главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Судебный пристав-исполнитель, видя, что отец детей встал на путь исправления, рекомендовал ему, найти работу, чтобы восстановить родительские права. Советом должник воспользовался, погасил весь долг и начал добросовестно выплачивать алименты.

В ноябре 2022 года суд, принимая во внимание, что мужчина не пьет, работает на хорошей работе, участвует в общественной жизни поселка, обеспечил бытовые условия для комфортного проживания детей, вынес решение о восстановлении его в родительских правах.

Исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание детей окончено.

Фото: r03.fssp.gov.ru
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юстиция приставы алименты

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