В Улан-Удэ «ТГК-14» заставили вернуть 3 миллиона рублей жителям трех многоэтажек

В столице Бурятии сотрудники Муниципальной жилищной инспекции проверили «ТГК-14» после жалоб горожан. Жители домов по улицам проспект Строителей 32, 36 и Жердева 108 были не согласны с доначислениями плат за услуги по отоплению.

В итоге нарушения подтвердили. На лицевые счета жителей этих многоквартирных домов в общей сложности вернули более трех миллионов рублей, сообщили в администрации города.

«В декабре 2022 года собственниками были произведены корректировки размера платы за отопление за период с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. Объем тепловой энергии на услугу по отоплению был определен ПАО «ТГК-14», исходя из норматива потребления коммунальной услуги в нарушение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ. Вместе с тем, общедомовые приборы учета ввели в эксплуатацию в корректируемые периоды, поэтому расчёт должен был производиться исходя из их показаний с момента ввода этих приборов в эксплуатацию»,

- объяснили в ведомстве.



Фото: «Номер один»