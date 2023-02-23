В Бурятии студенты - волонтеры поздравили с Днем защитника Отечества раненых в госпитале

Студенты - волонтеры ГАПОУ «РБМК им. Э.Р. Раднаева» и Байкальского Базового Медицинского Колледжа и ТОСы города посетили военный госпиталь. В нем лежат раненые бойцы из разных регионов. Традиционное бурятское блюдо - буузы - некоторые из них попробовали впервые. Кроме того, коллектив колледжа собирал деньги для закупки расходных материалов, которых так не хватало.

Но не только раненые оценили заботу и внимательность студентов, но и заведующая отделением Элина Шитикова.

«Наши студенты-волонтёры большие молодцы, раненые их знают, обнимают, ждут. Так приятно, что у нас такие отзывчивые студенты. Один боец сказал нашему студенту: ''Тебя только жду, чтобы побрил, больше никому не доверяю!''», - сказала Элина Валерьевн.

Постоянно посещает госпиталь и преподаватель колледжа Наталья Баженова.



«Волонтеров много. Покупают одежду, билеты, средства гигиены, угощают, развлекают, стригут. Но уход и назначения делают только наши ребята. Персонал благодарен очень. Помощь бесценна!», - поделилась Наталья Александровна.

Фото: Министерство здравоохранения РБ