Общество 23.02.2023 в 17:36

В Бурятии студенты - волонтеры поздравили с Днем защитника Отечества раненых в госпитале

Они помогают раненым бойцам и медперсоналу в свободное время
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В Бурятии студенты - волонтеры поздравили с Днем защитника Отечества раненых в госпитале

Студенты - волонтеры ГАПОУ «РБМК им. Э.Р. Раднаева» и Байкальского Базового Медицинского Колледжа и ТОСы города посетили военный госпиталь. В нем лежат раненые бойцы из разных регионов. Традиционное бурятское блюдо - буузы - некоторые из них попробовали впервые. Кроме того, коллектив колледжа собирал деньги для закупки расходных материалов, которых так не хватало.

Но не только раненые оценили заботу и внимательность студентов, но и заведующая отделением Элина Шитикова.

«Наши студенты-волонтёры большие молодцы, раненые их знают, обнимают, ждут. Так приятно, что у нас такие отзывчивые студенты. Один боец сказал нашему студенту: ''Тебя только жду, чтобы побрил, больше никому не доверяю!''»,

- сказала Элина Валерьевн. 

Постоянно посещает госпиталь и преподаватель колледжа Наталья Баженова.

«Волонтеров много. Покупают одежду, билеты, средства гигиены, угощают, развлекают, стригут. Но уход и назначения делают только наши ребята. Персонал благодарен очень. Помощь бесценна!»,

- поделилась Наталья Александровна.
 

Фото: Министерство здравоохранения РБ

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день защитника отечества госпиталь волонтеры

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