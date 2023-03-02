Общество 02.03.2023 в 09:00

Сверхурочная работа

Можно ли от нее отказаться?
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Текст: Номер один
Сверхурочная работа
Pixabay

Вопрос: «Работаю на заводе посменно. В последнее время начальник часто просит задержаться после смены на час-два, так как сменщик опаздывает на работу по семейным обстоятельствам. Могу ли я на законных основаниях отказаться от просьбы начальника?»

Игорь П.

Работа в выходные и после окончания трудового дня называется сверхурочной. От неё можно отказаться, и это не будет нарушением трудового договора. Привлечь сотрудника к дополнительным часам работы могут только после получения его письменного согласия. 

Попросить задержаться могут, если сменщик опаздывает на работу или от выполнения задач зависит жизнь и здоровье людей, а также работа значительного количества сотрудников.

Но, привлечь сотрудника сверхурочно без письменного согласия можно в чрезвычайных ситуациях, например, для устранения последствий катастрофы, налаживания централизованных систем водо-, газо- и теплоснабжения, освещения, восстановления связи и работы транспорта. 

Работать сверхурочно можно не дольше четырех часов за два дня. Задерживать сотрудника третьи сутки подряд нельзя. В год общая сумма такой занятости не должна превышать 120 часов.

В первые два часа сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере, далее - в двойном и более. Вместо оплаты можно попросить об отгуле или о дополнительном времени отдыха, равном переработке. 

Нельзя привлекать к сверхурочной работе:

- беременных;

- несовершеннолетних:

- людей, трудящихся по ученическому договору - такие заключают, когда сотрудник проходит профессиональное обучение за счет компании. 

По особому порядку привлекают к сверхурочной работе:

- людей с ограниченными возможностями здоровья;

- мам с детьми до трёх лет;

- родителей-одиночек с детьми до 14 лет;

- если один из родителей ребёнка до 14 лет работает вахтами, мобилизован или служит по контракту;

- у сотрудника трое и более детей до 18 лет — при условии, что младшему меньше 14 лет;

- работников, у которых есть дети-инвалиды;

- работников, которые ухаживают за больными членами их семей по медзаключению;

- опекунов несовершеннолетних.

Помимо получения письменного согласия у вышеперечисленных лиц, работодатель должен убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний у работника. Также такого сотрудника необходимо ознакомить с правом отказаться от выполнения сверхурочной работы. Сделать это нужно в письменной форме. Если права работника были нарушены, обращайтесь в госинспекцию труда

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