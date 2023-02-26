Бурятия начнет сбор информации о биоразнообразии в республике

В России на постоянной основе вводится система комплексной интегрированной оценки уровня антропогенного воздействия на озеро Байкал и прилегающие к нему территории. В ее основу лягут данные государственного экологического мониторинга экосистемы озера. Постановление, утверждающее обновленный порядок такого мониторинга, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт федерального кабмина.Документ определят состав участников мониторинга и закрепляет за ними конкретные задачи. Так, например, Росгидромет будет отвечать за данные о радиационной обстановке, состоянии атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод, Федеральное агентство лесного хозяйства – за сведения о лесных пожарах и пожарной опасности, Минприроды – за информацию о состоянии животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях.Кроме того, в составе участников мониторинга появились власти трех регионов – Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Они, в частности, будут собирать информацию о биоразнообразии на своих территориях.Результаты государственного мониторинга будут размещаться на общедоступном интернет-портале «Экологический мониторинг озера Байкал». Там можно будет познакомиться с конкретными результатами наблюдений и прогнозами развития экологической ситуации.Сохранение озера Байкал – одна из основных задач природоохранной повестки. Для этого реализуется федеральный проект, который входит в национальный проект «Экология». Его участниками являются регионы, расположенные на Байкальской природной территории. Это Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область.Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязнённых производственных участков. Еще одно направление работы – выпуск в озеро молоди омуля и осетра.Фото: «Номер один»