Общество 26.02.2023 в 12:37

Бурятия начнет сбор информации о биоразнообразии в республике

Правительство РФ совершенствует систему оценки уровня антропогенного воздействия на озеро Байкал
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Текст: Номер один
Бурятия начнет сбор информации о биоразнообразии в республике
В России на постоянной основе вводится система комплексной интегрированной оценки уровня антропогенного воздействия на озеро Байкал и прилегающие к нему территории. В ее основу лягут данные государственного экологического мониторинга экосистемы озера. Постановление, утверждающее обновленный порядок такого мониторинга, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт федерального кабмина.

Документ определят состав участников мониторинга и закрепляет за ними конкретные задачи. Так, например, Росгидромет будет отвечать за данные о радиационной обстановке, состоянии атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод, Федеральное агентство лесного хозяйства – за сведения о лесных пожарах и пожарной опасности, Минприроды – за информацию о состоянии животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, в составе участников мониторинга появились власти трех регионов – Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Они, в частности, будут собирать информацию о биоразнообразии на своих территориях.

Результаты государственного мониторинга будут размещаться на общедоступном интернет-портале «Экологический мониторинг озера Байкал». Там можно будет познакомиться с конкретными результатами наблюдений и прогнозами развития экологической ситуации.

Сохранение озера Байкал – одна из основных задач природоохранной повестки. Для этого реализуется федеральный проект, который входит в национальный проект «Экология». Его участниками являются регионы, расположенные на Байкальской природной территории. Это  Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область.

Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязнённых производственных участков. Еще одно направление работы – выпуск в озеро молоди омуля и осетра.

Фото: «Номер один»

Теги
экология мониторинг Байкал

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