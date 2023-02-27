Общество 27.02.2023 в 10:44

Монголия – территория долгожителей

В стране живет 131 человек в возрасте 100 лет и старше
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Текст: Номер один
Монголия – территория долгожителей
В Монголии по состоянию на 1 февраля 2023 года насчитывается 131 пожилой человек в возрасте 100 лет и старше, сообщило МОНЦАМЭ со ссылкой на Национальный статистический комитет.

В сообщении говорится, что 83 из 131 долгожителя проживают в аймаках, а 48 - в столице, при этом число женщин составляет 114, а мужчин - 17.

Фото: montsame.mn
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