Общество 27.02.2023 в 10:44
Монголия – территория долгожителей
В стране живет 131 человек в возрасте 100 лет и старше
Текст: Номер один
В Монголии по состоянию на 1 февраля 2023 года насчитывается 131 пожилой человек в возрасте 100 лет и старше, сообщило МОНЦАМЭ со ссылкой на Национальный статистический комитет.
В сообщении говорится, что 83 из 131 долгожителя проживают в аймаках, а 48 - в столице, при этом число женщин составляет 114, а мужчин - 17.
Фото: montsame.mn
В сообщении говорится, что 83 из 131 долгожителя проживают в аймаках, а 48 - в столице, при этом число женщин составляет 114, а мужчин - 17.
Фото: montsame.mn