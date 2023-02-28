Общество 28.02.2023 в 15:54

В Улан-Удэ учащиеся профучилища при исправительной колонии изготовили блиндажные свечи

Свечи будут переданы в специальные фонды республики для отправки в зону проведения СВО
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ учащиеся профучилища при исправительной колонии изготовили блиндажные свечи
В Улан-Удэ педагогический коллектив профессионального училища при исправительной колонии №1 мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Мастера производственного обучения заранее подготовили жестяные банки, парафин и гофрокартон, который послужил для изготовления фитиля.  В ходе мастер-класса осужденным продемонстрировали технологию изготовления этого вида свечей и рассказали об их ценности. Воспитанники колонии узнали, что с помощью таких  свечей можно не только осветить, но и обогреть блиндаж , посушить одежду и согреть еду.

Сделанные блиндажные свечи будут переданы в специальные фонды республики для отправки в зону проведения СВО.

Фото: УФСИН по Бурятии

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