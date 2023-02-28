В Улан-Удэ учащиеся профучилища при исправительной колонии изготовили блиндажные свечи

В Улан-Удэ педагогический коллектив профессионального училища при исправительной колонии №1 мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Мастера производственного обучения заранее подготовили жестяные банки, парафин и гофрокартон, который послужил для изготовления фитиля. В ходе мастер-класса осужденным продемонстрировали технологию изготовления этого вида свечей и рассказали об их ценности. Воспитанники колонии узнали, что с помощью таких свечей можно не только осветить, но и обогреть блиндаж , посушить одежду и согреть еду.Сделанные блиндажные свечи будут переданы в специальные фонды республики для отправки в зону проведения СВО.Фото: УФСИН по Бурятии