Общество 28.02.2023 в 15:54
В Улан-Удэ учащиеся профучилища при исправительной колонии изготовили блиндажные свечи
Свечи будут переданы в специальные фонды республики для отправки в зону проведения СВО
Текст: Номер один
В Улан-Удэ педагогический коллектив профессионального училища при исправительной колонии №1 мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Мастера производственного обучения заранее подготовили жестяные банки, парафин и гофрокартон, который послужил для изготовления фитиля. В ходе мастер-класса осужденным продемонстрировали технологию изготовления этого вида свечей и рассказали об их ценности. Воспитанники колонии узнали, что с помощью таких свечей можно не только осветить, но и обогреть блиндаж , посушить одежду и согреть еду.
Сделанные блиндажные свечи будут переданы в специальные фонды республики для отправки в зону проведения СВО.
Фото: УФСИН по Бурятии
Мастера производственного обучения заранее подготовили жестяные банки, парафин и гофрокартон, который послужил для изготовления фитиля. В ходе мастер-класса осужденным продемонстрировали технологию изготовления этого вида свечей и рассказали об их ценности. Воспитанники колонии узнали, что с помощью таких свечей можно не только осветить, но и обогреть блиндаж , посушить одежду и согреть еду.
Сделанные блиндажные свечи будут переданы в специальные фонды республики для отправки в зону проведения СВО.
Фото: УФСИН по Бурятии
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