В Бурятии расширили гарантии социальной поддержки детей-сирот

Сегодня на очередной сессии Хурала Бурятии депутаты приняли поправки в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с документом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут сразу получать поддержку государства.Как пояснил председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец, среди мер социальной поддержки - обеспечение бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи.- Если же ребёнок получает профессиональное образование, то он сможет перевестись с платного на бюджетное обучение, - подчеркнул парламентарий.«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Фото: Хурал Бурятии