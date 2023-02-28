Общество 28.02.2023 в 17:09

В Бурятии расширили гарантии социальной поддержки детей-сирот

Теперь они сразу будут получать поддержку государства
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии расширили гарантии социальной поддержки детей-сирот
Сегодня на очередной сессии Хурала Бурятии депутаты приняли поправки в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с документом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут сразу получать поддержку государства.

Как пояснил председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец, среди мер социальной поддержки - обеспечение бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи.

- Если же ребёнок получает профессиональное образование, то он сможет перевестись с платного на бюджетное обучение, - подчеркнул парламентарий.

«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
хурал сироты

Все новости

В Улан-Удэ будут штрафовать недобросовестных ассенизаторов
28.02.2023 в 17:37
В Бурятии расширили гарантии социальной поддержки детей-сирот
28.02.2023 в 17:09
В Улан-Удэ участник спецоперации провел урок мужества для студентов
28.02.2023 в 17:00
Актерам Русской драмы некогда халтурить по кабакам
28.02.2023 в 16:52
В районе Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда
28.02.2023 в 16:08
В Улан-Удэ учащиеся профучилища при исправительной колонии изготовили блиндажные свечи
28.02.2023 в 15:54
В селах Бурятии обновят 119 домов культуры
28.02.2023 в 15:37
Профсоюзы Бурятии будут вести переговоры с работодателями, исходя из МРОТ равного 19 242 рубля
28.02.2023 в 15:28
В Улан-Удэ Малая Академия наук приглашает детей проводить эксперименты
28.02.2023 в 15:23
В Улан-Удэ объявлен конкурс детской фотографии
28.02.2023 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Улан-Удэ будут штрафовать недобросовестных ассенизаторов
Хурал Бурятии ввел штрафные санкции за слив отходов вне установленных мест
28.02.2023 в 17:37
В Улан-Удэ участник спецоперации провел урок мужества для студентов
Он провел в боях более полугода в должности сапёра
28.02.2023 в 17:00
Актерам Русской драмы некогда халтурить по кабакам
Вместо этого «осколки» группы «Дари» дадут в марте новый концерт – «Весенний»
28.02.2023 в 16:52
В районе Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда
«Впроголодь работали с раннего утра»: в начале войны Нине Ямпиловой было 8 лет
28.02.2023 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru