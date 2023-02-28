Общество 28.02.2023 в 18:11

В Иркутской области зафиксированы случаи кори

Медучреждения Приангарья обеспечены всем необходимым для лечения и профилактики кори
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Текст: Номер один
В Иркутской области зафиксированы случаи кори
В Иркутске зарегистрирован завозной случай кори, который получил распространение. Сейчас в регионе два лабораторно подтвержденных случая заболеваемости корью, сообщил сегодня на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов подчеркнул, что медучреждения региона обеспечены всем необходимым для лечения и профилактики кори. Пациенты с выявленными случаями госпитализированы, медицинская помощь им оказывается в полном объеме. В инфекционных отделениях районных и городских больниц достаточно мест для размещения инфицированных.

Для профилактики распространения заболевания минздравом региона совместно с медицинскими учреждениями организованы мобильные бригады, которые в течение выходных и праздничных дней совершали поквартирные обходы для вакцинации находившихся в контакте с заболевшими. Провакцинировано свыше 200 человек. При этом Алексей Шелехов отметил, что зафиксированы случаи отказа от вакцинации.

«Вакцинация по-прежнему остается самой эффективной защитой от кори. Сегодня вакцина против кори в достаточных количествах есть во всех медорганизациях Иркутской области. Экстренная вакцинация тем, кто находился в контакте с заболевшим, проводится независимо от возраста, если человек не болел или не прививался раннее, а также, если его прививочный анамнез неизвестен. В плановом режиме для выработки иммунитета необходимо две дозы вакцины: в возрасте 1 год и в 6 лет. Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори ставят до 35 лет. Представителям профессий, находящихся в зоне риска, – медицинским работникам, работникам торговли, социальной, коммунальной сфер, - прививки ставятся до 55 лет», – пояснил Алексей Шелехов.

В связи с тем, что к группе риска по заболеваемости инфекцией относятся дети и медицинские работники, Алексей Шелехов поручил главным врачам медучреждений Приангарья пересмотреть прививочный анамнез по кори всех работающих в медицинских организациях и обеспечить приоритетную иммунизацию медицинских работников и прочего персонала медицинских организаций, не имеющих сведений о двух прививках против кори в рамках национального календаря профилактических прививок.

Специалисты также проводят анализ привитости детей в разрезе педиатрических участков и образовательных организаций для определения численности детей, подлежащих иммунизации против кори, сообщили в областной администрации.

Медицинским работникам старше 55 лет рекомендуется организовать проведение дополнительной иммунизации против кори по результатам серологического исследования с определением уровня антител к кори.

В региональном минздраве подчеркнули, что при повышении температуры, особенно вкупе с кожной сыпью, необходимо оставаться дома и вызвать врача, не посещая поликлинику. В целом эпидемиологи оценивают ситуацию по кори в России как контролируемую.

Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, до 40,5 °C, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, первичная коревая пневмония, гепатит и другие. Самой эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.

Фото: pixabay.com
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инфекции корь Иркутск

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