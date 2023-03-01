В Монголии начали реабилитировать участников спецоперации

В санаториях Монголии стали появляться участники боевых действий на Украине. В основном это жители приграничных со страной регионов — Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Об этом сообщает агентство «Монголия сейчас».Как отмечает источник, в основном это контрактники из Кяхтинской бригады, которая находится в Украине с первых дней СВО.Несколько сот ее бойцов в сменном режиме постоянно находится на передовой. Кто-то приезжает на родину с ранениями и нуждается в реабилитации. Вот на них обратили внимание бизнесмены и спортсмены из соседней Монголии. И с тех пор периодически получившие ранения российские бойцы стали появляться в монгольских лечебных центрах.Интересна сама идея возникновения реабилитации наших бойцов в Монголии. Родилась она в… подмосковном Чехово у местных мануальщиков Сергея Дробота и Игоря Королева.У них обычно лечили свои суставы, позвоночники и мышцы спины каскадеры и всадники, выступающие в подмосковных конных клубах. Массажисты и терапевты сами увлекались конным спортом и показательными выступлениями, и с некоторых пор лечили своих коллег.К ним в свое время, еще в доковидные времена, попали конные каскадеры из Монголии. Они выступали на чемпионатах мира по конной стрельбе из лука и по спортивной джигитовке. Оба чемпионата проходили в подмосковных же конных центрах — в том числе и в Чеховском районе.Затем возникла идея принимать уже россиян в монгольских лечебницах, которая в 2022 году была реализована.Добавим, что в Бурятии пока нет своего крупного реабилитационного центра для военнослужащих. Строительство подобного учреждения намечается лишь летом 2023 гола в районе курорта Горячинск.Фото: «Номер один»