Общество 01.03.2023 в 11:07

Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю

Средний курс монгольской валюты по отношению к рублю в январе составил 49,78 тугрика
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Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
Средний номинальный обменный курс тугрика по отношению к доллару США в январе 2023 года составил 3467,21 тугрика и ослаб на 617,86 тугрика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 35,93 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило МОНЦАМЭ.

Средний номинальный курс тугрика по отношению к китайскому юаню в январе составил 510,40 тугрика и ослаб на 62,08 тугрика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 18,74 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

Средний курс тугрика по отношению к российскому рублю в январе составил 49,78 тугрика и ослаб на 12,48 тугрика против аналогичного периода прошлого года, но укрепился на 2,57 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: montsame.mn
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