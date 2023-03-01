Общество 01.03.2023 в 11:07
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
Средний курс монгольской валюты по отношению к рублю в январе составил 49,78 тугрика
Текст: Номер один
Средний номинальный обменный курс тугрика по отношению к доллару США в январе 2023 года составил 3467,21 тугрика и ослаб на 617,86 тугрика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 35,93 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило МОНЦАМЭ.
Средний номинальный курс тугрика по отношению к китайскому юаню в январе составил 510,40 тугрика и ослаб на 62,08 тугрика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 18,74 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.
Средний курс тугрика по отношению к российскому рублю в январе составил 49,78 тугрика и ослаб на 12,48 тугрика против аналогичного периода прошлого года, но укрепился на 2,57 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.
Фото: montsame.mn
Средний номинальный курс тугрика по отношению к китайскому юаню в январе составил 510,40 тугрика и ослаб на 62,08 тугрика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 18,74 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.
Средний курс тугрика по отношению к российскому рублю в январе составил 49,78 тугрика и ослаб на 12,48 тугрика против аналогичного периода прошлого года, но укрепился на 2,57 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.
Фото: montsame.mn