Общество 01.03.2023 в 11:33

В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту

Собственникам обещают компенсацию за участки и боксы
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, в связи со строительством дороги от третьего моста через реку Уда возникла необходимость сноса капитальных гаражей по ул. Дальненагорная. В связи с этим администрация города планирует выкупить у владельцев расположенные здесь земельные участки и гаражные боксы.

«Администрация Советского района совместно с Комитетом по управлению имуществом и землепользованию просит владельцев недвижимого имущества предоставить документы, удостоверяющие права собственности на гаражи, расположенные в границах запланированного строительства. По всем вопросам просим обратиться в администрацию Советского района, а также в Комитет по управлению имуществом и землепользованию по ул. Бабушкина», - сообщили в мэрии.


Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. Как сообщают власти, все работы на мосту идут по графику.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
третий мост гараж

Все новости

В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
01.03.2023 в 11:42
В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту
01.03.2023 в 11:33
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
01.03.2023 в 11:28
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
01.03.2023 в 11:07
Работа Комитета городского хозяйства Улан-Удэ удостоилась высокой оценки
01.03.2023 в 10:57
В Бурятии сгорели два дома
01.03.2023 в 10:15
В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ
01.03.2023 в 10:08
У-УАЗ поставил два вертолета авиакомпании «Газпрома»
01.03.2023 в 09:52
В Монголии начали реабилитировать участников спецоперации
01.03.2023 в 09:33
В Бурятии выявлен очаг бешенства
01.03.2023 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

Читайте также
В Бурятии сельскую школу затопило после ремонта за 15 млн рублей
Жители Джидинского района просят обратить внимание на ситуацию
01.03.2023 в 11:42
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
Известный журналист  основал популярную частную газету «Информ Полис»
01.03.2023 в 11:28
Тугрик слабнет к доллару, юаню и рублю
Средний курс монгольской валюты по отношению к рублю в январе составил 49,78 тугрика
01.03.2023 в 11:07
В Бурятии завершено расследование деятельности «омулевой» ОПГ
При задержании у браконьеров изъято 646 хвостов байкальского омуля, ущерб превысил 4,7 млн рублей
01.03.2023 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru