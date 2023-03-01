В Улан-Удэ снесут гаражи, мешающие строительству дороги к третьему мосту

«Администрация Советского района совместно с Комитетом по управлению имуществом и землепользованию просит владельцев недвижимого имущества предоставить документы, удостоверяющие права собственности на гаражи, расположенные в границах запланированного строительства. По всем вопросам просим обратиться в администрацию Советского района, а также в Комитет по управлению имуществом и землепользованию по ул. Бабушкина», - сообщили в мэрии.





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, в связи со строительством дороги от третьего моста через реку Уда возникла необходимость сноса капитальных гаражей по ул. Дальненагорная. В связи с этим администрация города планирует выкупить у владельцев расположенные здесь земельные участки и гаражные боксы.Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. Как сообщают власти, все работы на мосту идут по графику.Фото: мэрия Улан-Удэ