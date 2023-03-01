В Улан-Удэ на территории главного водозабора подрезают деревья
Сегодня, 1 марта, на главном водозаборе, расположенном на острове Спасском, начались мероприятия по подрезке сухих ветвей деревьев. Как сообщают в КГХ, с наступлением весны они могут ухудшить обзор для сотрудников государственной охраны при выполнении своих должностных обязанностей. Работы проводятся по указанию мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.
По словам мэра, такие мероприятия необходимы для соблюдения мер безопасности на одном из главных стратегических объектов городской инфраструктуры.
Подрезка деревьев будет проводиться до конца марта. Уже после таяния снега здесь проведут большой традиционный субботник.
«На особом контроле у нас находится территория одного из крупнейших водозаборов, который обеспечивает питьевой водой практически весь наш город. Важно обезопасить этот объект. При этом важным моментом станет и соблюдение мер пpoтивoпoжapнoй бeзoпaснocти в самом городе с наступлением весеннего периода»,- сказал Игорь Шутенков.
Руководство предприятия предупреждает горожан о том, что все спиленные сухие ветки деревьев будут утилизированы на месте, из-за чего возможна задымленность на территории островов Богородский и Спасский.
«Все сотрудники, привлекаемые на это мероприятие полностью проинструктированы о мерах пожарной безопасности. Сейчас на объекте по подрезке сухих деревьев работает около 20 специалистов»,- рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
Фото: КГХ
«Все сухие ветки будут сожжены в предназначенном для этого месте. Контроль за проводимыми мероприятиями осуществляет МЧС Бурятии и служба безопасности предприятия»,- сообщил Сергей Иванов.