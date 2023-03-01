В Улан-Удэ на территории главного водозабора подрезают деревья

Сегодня, 1 марта, на главном водозаборе, расположенном на острове Спасском, начались мероприятия по подрезке сухих ветвей деревьев. Как сообщают в КГХ, с наступлением весны они могут ухудшить обзор для сотрудников государственной охраны при выполнении своих должностных обязанностей. Работы проводятся по указанию мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

По словам мэра, такие мероприятия необходимы для соблюдения мер безопасности на одном из главных стратегических объектов городской инфраструктуры.

«На особом контроле у нас находится территория одного из крупнейших водозаборов, который обеспечивает питьевой водой практически весь наш город. Важно обезопасить этот объект. При этом важным моментом станет и соблюдение мер пpoтивoпoжapнoй бeзoпaснocти в самом городе с наступлением весеннего периода», - сказал Игорь Шутенков.



Подрезка деревьев будет проводиться до конца марта. Уже после таяния снега здесь проведут большой традиционный субботник.

«Все сотрудники, привлекаемые на это мероприятие полностью проинструктированы о мерах пожарной безопасности. Сейчас на объекте по подрезке сухих деревьев работает около 20 специалистов», - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



Руководство предприятия предупреждает горожан о том, что все спиленные сухие ветки деревьев будут утилизированы на месте, из-за чего возможна задымленность на территории островов Богородский и Спасский.