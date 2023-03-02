Общество 02.03.2023 в 14:56

В Улан-Удэ для предотвращения потопа пропилили лед на ручье

В микрорайоне Дивизионный начали подниматься грунтовые воды
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ для предотвращения потопа пропилили лед на ручье
В Улан-Удэ на улице Каменной в микрорайоне Дивизионный из-за потепления начали подниматься грунтовые воды. Мобильная бригада Комбината по благоустройству незамедлительно провела обследование участка, где вода начала подступать к дороге, сообщили в Комбинате по благоустройству.

- Мы сразу пролили поверхность ручья горячей водой, чтобы растопить лед. Прорубили колею и увели воду по руслу ручья. Сейчас продолжаем пропиливать колею, чтобы не допустить выхода воды из ручья на проезжую часть. Протяженность колеи здесь составит 150 метров, - рассказал ведущий инженер Комбината по благоустройству Яков Никоноров.


Также специалисты Комбината ежедневно следят за состоянием ручьев на Верхней Березовке и станции Мостовая, и предпринимают необходимые меры, чтобы не допустить их разлива и затопления земельных участков и дорог.

Как отметили в администрации города, для пропилки траншей в ручьях раньше приходилось нанимать стороннюю технику или делать это вручную. Теперь же комбинат пропиливает их с помощью навесного оборудования для трактора - грунтореза, который приобрели в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Благодаря этому все работы выполняются быстрее.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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