В Улан-Удэ для предотвращения потопа пропилили лед на ручье

- Мы сразу пролили поверхность ручья горячей водой, чтобы растопить лед. Прорубили колею и увели воду по руслу ручья. Сейчас продолжаем пропиливать колею, чтобы не допустить выхода воды из ручья на проезжую часть. Протяженность колеи здесь составит 150 метров, - рассказал ведущий инженер Комбината по благоустройству Яков Никоноров.





В Улан-Удэ на улице Каменной в микрорайоне Дивизионный из-за потепления начали подниматься грунтовые воды. Мобильная бригада Комбината по благоустройству незамедлительно провела обследование участка, где вода начала подступать к дороге, сообщили в Комбинате по благоустройству.Также специалисты Комбината ежедневно следят за состоянием ручьев на Верхней Березовке и станции Мостовая, и предпринимают необходимые меры, чтобы не допустить их разлива и затопления земельных участков и дорог.Как отметили в администрации города, для пропилки траншей в ручьях раньше приходилось нанимать стороннюю технику или делать это вручную. Теперь же комбинат пропиливает их с помощью навесного оборудования для трактора - грунтореза, который приобрели в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Благодаря этому все работы выполняются быстрее.Фото: мэрия Улан-Удэ