Общество 09.03.2023 в 09:00

Получение пособия по болезни за выходные дни

Разберем важные моменты
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Текст: Номер один
Получение пособия по болезни за выходные дни
Pixabay

Вопрос: «В праздничные дни мы заболели всей семьей. Могу ли получить пособие по болезни за эти дни? И включается ли туда уход за больным ребенком?» 

Анастасия Жаргаловна Ц.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за каждый календарный день - в том числе, если работник заболел на выходных или в отпуске. Если заболели перед долгими выходными или в пятницу, есть смысл обратиться к врачу, чтобы законно увеличить сумму пособия.

Вот еще несколько фактов, о которых стоит знать на случай болезни:

- если оформить больничный в пятницу, пособие выплачивается и за субботу, и за воскресенье.

- в выходной или праздничный день можно обратиться к дежурному врачу в государственную или частную клинику с лицензией. Или вызвать на дом врача из поликлиники, которая обслуживает ваш адрес. Важно помнить, что врач скорой помощи больничные не выписывает.

- больничный лист оформляется только в электронном виде и приходит на Госуслуги. Работодатель увидит его автоматически.

- если работник заболел в отпуске, за дни болезни он получит пособие, а период отдыха с отпускными продлевается.

- если больничный оформлен для ухода за ребенком, выходные дни тоже оплачиваются. Если ребенок заболел в отпуске, родитель получит за эти дни отпускные, а не пособие. И отпуск продлеваться не будет.

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