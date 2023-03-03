Общество 03.03.2023 в 12:57

Гид из Бурятии призывает организаторов туров обеспечить туристов биотуалетами

Состояние байкальского льда привело Наталью Мясникову в ужас
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Текст: Лариса Ситник
Гид из Бурятии призывает организаторов туров обеспечить туристов биотуалетами

Известный в Бурятии гид Наталья Мясникова опубликовала в соцсетях пост, в котором призывает организаторов туров, водителей и всех желающих увидеть байкальский лед пользоваться биотуалетами.

«В разгаре зимний сезон на Байкале. Многие гости хотят увидеть лёд Байкала далеко от берега: остров Ольхон, острова, Баргузинский хребет. Едут с иркутского и бурятского берегов. Что творится напротив мыса «Три брата» - уже показывают по ТВ с ужасом. Нужно приучать к культуре туалета наших гостей, гидов, а самое главное наших водителей», - призывает Наталья.

Гид обращается и к отдыхающим, которые пользуются услугами организаторов туров на Байкал: «Гости дорогие, требуйте наличие туалетов или санитарные остановки каждые два часа. Цена биотуалета от 5 000 рублей. Цена тента для биотуалета 1000 рублей. Компактные, складываются, под сиденье багажника свободно входят», - рассказывает Наталья.

Гид говорит, что многие организаторы туров на зимний Байкал уже в течение нескольких лет используют во время поездок биотуалеты.

«Окупается благодарностью гостей, возвратными туристами, благословением Байкала. Потому что ходить в туалет прямо на лёд - это всё равно, что в святой источник или в колодец. Ведь Байкал – колодец земли» - пишет Мясникова.

Под постом Натальи жители республики рассказывают о своем опыте отдыха на зимнем озере.

«На Малом море все «уделано», в каждом ледяном гроте «кучки», повсюду туалетная бумага. Просто ужас какой-то».

«Вернулись друзья с поездки на Ольхон с одной из компаний по организации туров. Несмотря на восторженность от увиденного, осадок от проблем с санитарными остановками остался. Запретили пить воду всем, чтобы уменьшить тягу к естественным потребностям. Чуть обезвоживание не наступило», - делятся люди впечатлениями.

Наталья Мясникова также призывает отдыхающих на Байкале во время экскурсий не увлекаться кофе: «Кофе, как известно, сильный мочегонный напиток».


Фото: "Номер один"

 

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Байкал лед туризм туалет

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Гид из Бурятии призывает организаторов туров обеспечить туристов биотуалетами
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