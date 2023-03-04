Общество 04.03.2023 в 12:53

На севере Бурятии возможен сход снежных лавин

Об опасности предупреждает МЧС Бурятии

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Текст: "Номер один"
На севере Бурятии возможен сход снежных лавин

В период с 08.00 (мест) 4 марта по 08.00 (мест) 5 марта в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия возможен сход снежных лавин. В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует туристам воздержаться от походов. Также, сохраняется риск схода снежных масс в горах Кабанского, Курумканского, Муйского, Окинского и Тункинского районов.

Снежная лавина - это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.


Фото: "Номер один"

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