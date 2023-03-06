Общество 06.03.2023 в 10:50

В Бурятии резко вырос спрос на руководителей

Растет спрос и на целый ряд других специальностей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии резко вырос спрос на руководителей
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги февраля на рынке труда Бурятии. Спрос на персонал в регионе вырос на 19% по сравнению с январем 2023 года.

В Бурятии в феврале на hh.ru было опубликовано около 3,6 тысяч вакансий работодателей. В целом по региону работодательская активность по сравнению с первым месяцем года выросла на 19%. Положительная динамика ярче всего заметна в профессиональных сферах «Высший менеджмент» (сразу 49% к прошлому месяцу), «Автомобильный бизнес» (+44%), «Продажи» (+33%), «Административный персонал» (+30%) и «Добыча сырья» (+28%).

«Рынок труда, в том числе, региональный, восстанавливается: бизнес смог вполне адаптироваться к потрясениям прошлого года, и потребность в новых сотрудниках стала более выраженной. Не случайно в конце 2022 года более половины работодателей страны (57%) заявили, что численность персонала в их компании в 2023 году увеличится. В Бурятии из 25 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников вырос в 20. Ещё в 4 сферах мы наблюдаем сокращение числа вакансий по сравнению с началом года, в сфере «Домашний персонал» изменений не произошло», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

Среди сфер, показавших негативную динамику к январю 2023 года, выделяются «Наука, образование» (-31%) и «Юристы» (-20%). Менее значительное падение числа вакансий произошло в сфере «Безопасность» (-17%) и «Консультирование» (-10%).


Фото: «Номер один»
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